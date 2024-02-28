«دبي كوميرسيتي» تتعاون مع «وورلديف» لتمكين شركات التجارة الإلكترونية

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت «دبي كوميرسيتي»؛ المنطقة الحرة الأولى من نوعها في المنطقة المتخصصة في قطاع التجارة الرقمية، والمشروع المشترك بين سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة (دييز) و«وصل» العقارية، عن توقيع اتفاقية تعاون مع شركة «وورلديف» (Worldef)، المنصة الدولية المختصة بتمكين الشركات العاملة في قطاعي التصدير الإلكتروني والتجارة الإلكترونية من النمو دولياً.

وقع الاتفاقية كل من آمنة لوتاه عضو مجلس إدارة دبي كوميرسيتي، وعمر نارت رئيس مجلس إدارة شركة «وورلديف»، وهي تهدف إلى رعاية «منتدى التجارة الإلكترونية عبر الحدود» بدورته الأولى، والتي تنظمه شركة «وورلديف» بدبي نهاية العام والتعاون لإطلاق «أكاديمية دبي كوميرسيتي للتجارة الرقمية».

وقالت آمنة لوتاه: «تلعب دبي كوميرسيتي دوراً أساسياً ضمن منظومة التجارة الرقمية بالمنطقة، من خلال تلبية مختلف متطلبات شركات التجارة الرقمية محليا وإقليميا وعالميا ضمن بيئة متكاملة تجمع بين البنية التحتية والمرافق عالمية المستوى وبين المنصات الرقمية التي يحتاجها القطاع للنمو والتوسع.

وتستهدف هذه الجهود ترسيخ مكانة دبي والارتقاء بسمعتها بوصفها عاصمة التجارة الرقمية لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا. ويندرج التعاون مع منصة وورلديف ضمن جهود دبي كوميرسيتي الهادفة إلى مواصلة لعب هذا الدور».

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