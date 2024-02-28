أحدث الإطلاقات والابتكارات في معرض دبي العالمي للقوارب اليوم

المصدر: دبي ـ البيان

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تنطلق، اليوم، فعاليات الدورة الثلاثين لمعرض دبي العالمي للقوارب؛ الفعالية الأضخم والأعرق في مجال نمط الحياة البحرية الفاخرة على مستوى المنطقة، وتستمر لغاية 3 مارس 2024. ويوفر المعرض فرصة للزوار من عشاق الحياة البحرية الفخمة وخبراء الصناعة البحرية والمستثمرين في القطاع البحري للاستمتاع بتجربة لا مثيل لها.

ويستضيف المعرض الذي ينظمه مركز دبي التجاري العالمي أكثر من 1,000 علامة تجارية إضافة لعروض رائعة يشارك فيه حوالي 200 يخت، فضلاً عن عددٍ من أحدث الإطلاقات والابتكارات القادمة إلى دبي عبر عدد من الشركات الدولية والإقليمية الرائدة عالمياً في تصنيع اليخوت الفاخرة.

استطلاع

وقد كشف استطلاع جديد أجرته مؤسسة «يوجوف» بتكليف من شركة شمال القابضة بعنوان «التجارب في الإمارات» عن تصدر رحلات اليخوت لقائمة التجارب التي يرغب سكان الإمارات بخوضها. واستطلعت الدراسة آراء 1014 شخصًا من سكان الدولة، حيث أظهرت تفوق رحلات اليخوت البحرية (52%) على التجارب التقليدية لتصبح النشاط المفضل لدى سكان الدولة، متقدمة على تجارب القفز المظلي (44%) وجولات المنطاد أو الهليكوبتر (44%).

وكشفت الدراسة أيضًا عن رغبة فئات واسعة من السكان باستكشاف المواقع الطبيعية المختلفة في دولة الإمارات حيث اختار 53% زيارة الشاطئ في عطلة نهاية الأسبوع، بينما فضل 44% قضاء الوقت في أحضان الطبيعة.

وقد أكد 87% من الأفراد الذين شملتهم الدراسة بأن دولة الإمارات توفر مجموعة واسعة ومتنوعة من التجارب. وقال عبدالله بن حبتور، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في شمال القابضة: «شكلت التجارب الاستثنائية جزءًا أساسيًا من مسيرة النمو الحافلة لدولة الإمارات العربية المتحدة، والتي يعتبرها أكثر من 200 جنسية مقيمة كموطن لهم، ويتطلعون إلى ما توفره من وجهات وخيارات غنية للارتقاء بتجاربهم الترفيهية وقضاء وقت ممتع. وكشركة استثمارية تدير محفظة استثنائية من التجارب، بما فيها تلك المعنية بمجالي الضيافة والترفيه؛ لمسنا خلال السنوات الأخيرة تطوّر تفضيلات المستهلكين كرّد فعل طبيعي للأحداث الكبرى التي حصلت في عالمنا».

مشاركة مميزة

ويسجل نادي دبي الدولي للرياضات البحرية مشاركة مميزة واستثنائية في المعرض. وقال محمد عبدالله حارب الفلاحي عضو مجلس إدارة النادي، المدير التنفيذي: يواصل نادي دبي الدولي للرياضات البحرية إسهاماته في المعرض الكبير الذي ينظمه مركز دبي العالمي التجاري منذ عام 1992، حيث يعد النادي شريكاً داعماً، حيث تأتي المشاركة في إطار توجهات مجلس إدارة النادي لإبراز دور النادي وتسليط الضوء على جهوده في تطوير الرياضات البحرية ودعم قطاع الصناعة المتميزة في بناء الزوارق وتصميم القوارب والدراجات المائية وتحفيز محبي الهوايات الترفيهية المائية واكتشاف المواهب.

وأضاف: المشاركة تأتي التزاماً من النادي من خلال ارتباطه التاريخي مع دورات معرض دبي العالمي للقوارب التي كانت تعقد سابقاً في مقر النادي (الميناء السياحي) قبل انتقالها حديثاً لواجهة دبي هاربور، حيث يعد النادي أحد الشركاء الداعمين لنجاح الدورة رقم 30 من خلال أكثر من فعالية.

وتتمثل مشاركة النادي في منصة عرض خارجية (02 او دي) على مساحة 300 قدم مربع يعرض فيها النادي أحدث ما أنتجته إدارة الفيكتوري ومصنع الزوارق والقوارب ومنها زورقان: الأول زورق صيد بمواصفات عالمية يتم طرحه للمرة الأولى في المنطقة (في تي 51)، والثاني زورق نزهة سريع (في تي أكس 34) والذي يعد أيقونة جديدة تبرز اسم فيكتوري كعلامة بارزة في تصنيع وبناء أفخم وأفضل الزوارق والقوارب البحرية السريعة مستمداً ذلك من روح وتاريخ الفريق في كبرى البطولات العالمية مثلما كان في الفئات الأولى والثانية والثالثة واكس كات وفورمولا1.

كما يشارك النادي بفعاليتين رياضيتين بحريتين الأولى بطولة دبي لصيد أسماك -الكنعد والسكل- والتي تنطلق اليوم وستعرض المشاركات في قلب المعرض أمام الزوار من خلال منصة النادي خاصة في قلب ساحة العرض الخارجية في دبي هاربور. كما ينظم النادي السبت المقبل منافسات العرض الليلي للدراجات المائية والمتضمن مسابقتين الأولى الاستعراض الحر للدراجات المائية وهي إحدى فئات سباق دبي للدراجات المائية ضمن بطولة الإمارات الدولية 2024 والألواح المائية الطائرة «هايدروفويل».

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