131 نقطة مستوى مؤشر ثقة المستهلك في عجمان للعام 2023

المصدر: عجمان - البيان

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أظهرت نتيجة مؤشر ثقة المستهلك ارتفاعاً في مستويات الثقة والتفاؤل لدى المستهلكين على مستوى إمارة عجمان، بعد تحقيقها 131 نقطة، متجاوزة المتوسط العالمي، وذلك وفق التقرير الصادر عن دائرة التنمية الاقتصادية للعام 2023.

وقال الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية: «تمثل النتيجة الإيجابية لمؤشر ثقة المستهلك عن العام 2023 بمقدار 131 نقطة انعكاساً لمستوى التفاؤل العام بأوضاع الاقتصاد المحلي، ويُنبّئ بارتفاع في حركة الاستهلاك وزيادة في الإقبال على التمويل والاستثمار، بما في ذلك من دفع لعجلة النمو الاقتصادي، ويعزو ذلك للسياسات الاقتصادية الشاملة والمتوازنة على مستوى الدولة، والإمارة في تحقيق مكانة إقليمية وعالمية رائدة، عززت من تطلعات المستهلك والمستثمر على حد سواء، كما تعد نتيجة المؤشر دافعاً للحكومة وصنّاع القرارات والسياسات لبذل المزيد من الجهود والمبادرات، التي تدعم بيئة الاقتصاد والاستثمار في الإمارة، وتعزز ثقة مجتمع الأعمال، وتوفر حياة كريمة لجميع سكان الإمارة».

وقال عبدالله الحمراني، المدير العام: «تمثل نتيجة المؤشر مدخلاً مهماً للتنبؤات الاقتصادية المستقبلية، وحيث إن إمارة عجمان حققت 131 نقطة في العام 2023 فإن هذا يدعم التقديرات الإيجابية للنمو الاقتصادي خلال العام 2024، مما يعزز جاذبية اقتصاد الإمارة للمزيد من الاستثمارات النوعية في مختلف القطاعات والأنشطة»، والمؤشر يتم قياسه وفق منهجية ميتشيغن المتعارف عليها كمرجعية علمية على مستوى العالم.

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