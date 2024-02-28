«إي آند» و«دِل تكنولوجيز» تتعاونان لتعزيز الابتكار في مجال شبكة الجيل الخامس

المصدر: أبوظبي - البيان

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وقعت «إي آند» وشركة دِل تكنولوجيز، أمس، مذكرة تفاهم للتعاون في دعم وتعزيز تحول شبكات الهاتف المتحرك لدى «إي آند» إلى تقنيات مفتوحة، بالاستفادة من مختبر دِل المفتوح لمنظومة الاتصالات.

وقع مذكرة التفاهم صبري البريكي، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في «إي آند إنترناشونال»، ودينيس هوفمان، نائب الرئيس الأول ومدير عام أعمال أنظمة الاتصالات في شركة دِل تكنولوجيز. وبموجبها ستقوم «إي آند» باستكشاف سبل جديدة، لتعزيز قدراتها التكنولوجية، والاستفادة من بيئة وأدوات مختبر دِل المفتوح لمنظومة قطاع الاتصالات، وذلك بهدف تطوير وتعزيز التحقق من صحة الابتكارات، التي من شأنها تعزيز مستقبل قطاع الاتصالات.

وأُطلق المختبر المفتوح لمنظومة قطاع الاتصالات في 2022، وهو عبارة عن منشأة حديثة تختص بتطوير حلول الاتصالات واختبارها وتحسينها، من خلال تكنولوجيا مفتوحة المصدر، وإقامة علاقات تعاون محايدة لمزودي الخدمات حول العالم.

وقال صبري البريكي، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في «إي آند إنترناشونال»: «يتطلب مستقبل قطاع الاتصالات اعتماد نظم مفتوحة تتسم بالمرونة والقابلية للتوسع، كما تتيح أفضل الممارسات في عمليات التسعير للحلول والخدمات، بالإضافة إلى ضمان استمرارية الابتكار». وأضاف: «إنه في ذات الإطار يتيح العمل مع مختبر دِل المفتوح تطوير حلول اتصالات شاملة ودمجها في عملياتنا الخاصة بشبكة الجيل الخامس والأجيال القادمة من الشبكات، والتحقق من صحتها وتحسينها بشكل مستمر، كما تدعم مذكرة التفاهم رؤيتنا المشتركة لاستكشاف حلول جديدة، وتحقيق التميز في القطاع. ونتطلع من خلال تعاوننا مع دِل إلى تمكين مرحلة جديدة ومتطورة في قطاع الاتصالات».

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