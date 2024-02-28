«البنوك» ترفع سوق دبي بمكاسب 6 مليارات درهم

المصدر: دبي - محمد عباس

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استعاد سوق دبي المالي مكاسبه في تداولات أمس، وصعد مؤشر السوق بـ1.16% أو ما يعادل 49.3 نقطة، مسجلاً مستوى 4272.55 نقطة، ليربح السوق ما يقارب 6 مليارات درهم بدعم مكاسب أسهم البنوك.

وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة من 721.7 مليار درهم في نهاية جلسة أول من أمس إلى 727.6 مليار درهم بنهاية جلسة أمس.

وقاد سهم «دبي التجاري» ارتفاعات 13 سهماً بسوق دبي، مرتفعاً 13.7% ليغلق عند 7.05 دراهم، وهو أعلى إغلاق منذ إدراجه، ليستحوذ السهم على النصيب الأكبر من سيولة السوق بقيمة 341.5 مليون درهم، تعادل 48.3% من سيولة السوق الإجمالية البالغة 707.4 ملايين درهم، تلاه «دبي الإسلامي» بـ64.35 مليون درهم ليغلق مرتفعاً 1.4% عند 6.44 دراهم.

وتدعم أداء سوق دبي المالي، بارتفاع أسهم «الإمارات دبي الوطني» 3.95%، و«سوق دبي المالي» 3.8%، و«بنك المشرق» 1.6%، و«الاتحاد العقارية» 0.97%.

سوق أبوظبي

صعد مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» بنسبة 0.29% إلى مستوى 9287.8 نقطة، ليربح السوق نحو 26 مليار درهم في جلسة أمس.

وتصدر «العالمية القابضة» النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بأكثر من 202.5 مليون درهم، تلاه «الدار العقارية» جاذباً 139.8 مليون درهم، ثم «ألفا ظبي القابضة» بسيولة 94.16 مليون درهم.

وتعزز أداء سوق أبوظبي خلال جلسة أمس، بارتفاع أسهم «إي أس جي» 9.7%، و«أسمنت الخليج» 5.45%، و«أمريكانا للمطاعم» 3.6%، و«أبوظبي للموانئ» 3.1%.

مكاسب وسيولة

حققت أسواق الأسهم المحلية مكاسب قاربت 32 مليار درهم في جلسة أمس، مدعومة بعمليات شرائية مكثفة على الأسهم القيادية في سوقي دبي وأبوظبي.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.548 تريليونات درهم بنهاية جلسة أول من أمس إلى 3.580 تريليونات درهم بنهاية جلسة أمس، موزعة بواقع 2.852 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و727.6 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

واجتذبت الأسهم سيولة قاربت 1.9 مليار درهم، موزعة بواقع 1.17 مليار درهم في أبوظبي، و707.4 ملايين درهم في دبي، وجرى التداول على 508.4 ملايين سهم عبر تنفيذ 29 ألف صفقة.

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