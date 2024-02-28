«إي إم إكس» شركة جديدة متخصصة في توفير الخدمات اللوجستية

المصدر: دبي - البيان

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أطلقت «سفن إكس 7X» (مجموعة بريد الإمارات سابقاً) شركتها الفرعية الجديدة «إي إم إكس» لتحقيق تحولٍ شامل في قطاع خدمات أعمال التوصيل السريع والطرود، وذلك خلال فعاليةٍ أقيمت في متحف المستقبل، في دبي.

وتعد «إي إم إكس» شركةً متخصصة في توفير الخدمات اللوجستية تحت مظلة سفن إكس، تركز على تقديم حلول وخدمات توصيل مخصصة تجمع بين السرعة والموثوقية. وستوظف «إي إم إكس» أحدث الابتكارات التكنولوجية لإحداث نقلة نوعية في قطاعات الخدمات اللوجستية والتوصيل السريع والطرود. كما أعلنت المجموعة تعيين طارق الواحدي مديراً عاماً لشركة «إي إم إكس» ليقود استراتيجياتها وخططها.

وقال عبدالله محمد الأشرم، الرئيس التنفيذي لسفن إكس: «نلتزم في سفن إكس بالاضطلاع بدورٍ ريادي في دفع عجلة تطور القطاع اللوجستي، مع التركيز على تلبية المتطلبات المتغيرة لقاعدة المتعاملين. وتماشياً مع استراتيجيتنا التوسعيَّة، نستهل اليوم مرحلةً جديدة من مسيرتنا المؤسسية في قطاع التوصيل السريع والطرود، للاستفادة من الآفاق الواعدة والفرص المتنامية ضمن هذا القطاع. ويأتي تأسيس «إي إم إكس» تجسيداً لالتزامنا بتوفير حلول توصيل مبتكرة تلبي الاحتياجات المتنامية للأسواق، وتواكب التحولات التي يشهدها قطاع خدمات التوصيل السريع والطرود».

وقال طارق الواحدي، مدير عام شركة «إي إم إكس»: «تكتسب الحلول اللوجستية المتقدمة أهميةً متنامية في ظل التقارب بين التجارتين الرقمية والتقليدية. وتتجاوز شركة إي إم إكس كونها مزوداً للحلول اللوجستية وخدمات التوصيل، لتجسد نهجنا المستقبلي في قطاع التوصيل السريع والطرود، ورسالتنا المؤسسية الرامية لتحقيق التحول ضمن القطاع عبر إتاحة حلول توصيل مبتكرة ومخصصة تلبي احتياجات كل متعامل. ونتطلع لتقديم طيفٍ واسع من حلول التوصيل عالية الكفاءة والموثوقية».

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