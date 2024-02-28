الإمارات تتصدر دول المنطقة في التحويلات المالية بإجمالي 39.6 مليار دولار

المصدر: دبي - البيان

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أصدرت «بريباي نيشن» المنصة العالمية للمنتجات مسبقة الدفع بين الشركات تقريرها البحثي الأول بعنوان «تطور التحويلات المالية عبر الحدود».

وتشير أحدث البيانات إلى وصول قيمة سوق التحويلات المالية الرقمية العابرة للحدود على مستوى العالم إلى 148.08 مليار دولار في عام 2023، ومن المتوقع أن تحقق معدل نمو سنوياً مركباً بنسبة 12.58 % لتصل قيمتها إلى 340 مليار دولار بحلول عام 2030.

وأشار التقرير إلى أن الإمارات تتصدر الدول الأكبر في التحويلات المالية بالمنطقة، حيث شهدت تحويل 39.6 مليار دولار، ويليها المملكة العربية السعودية بتحويل 39.3 مليار دولار في عام 2022، ما يمثل حوالي 7 % من الناتج المحلي الإجمالي لكلتا الدولتين.

ويأتي نمو الطلب على خدمات التحويل المالي الموثوقة ومنطقية التكلفة في منطقة الشرق الأوسط مدفوعاً بزيادة أعداد الوافدين، ولا سيما القادمين من الهند وباكستان وبنغلاديش ومصر ونيبال وسريلانكا والفلبين، الذين يرسلون الأموال إلى دولهم الأم. ومن المتوقع أن يستمر هذا التوجه خلال الأعوام المقبلة، حيث تشكل دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية المصدرين الرئيسيين للتحويلات المالية إلى الدول في آسيا ومنطقة الشرق الأوسط.

وقال باولو مونتيسوري، الرئيس التنفيذي لشركة بريباي نيشن: «أسهم التحول العالمي من الدفع النقدي إلى أساليب الدفع الرقمية في تعزيز زخم الثورة الرقمية، ولا تشكل منطقة الشرق الأوسط استثناءً لذلك. وتشير أحدث التوقعات إلى أن 69 % من عمليات الدفع في المنطقة ستعتمد على أساليب الدفع غير النقدية بحلول عام 2023. ومع استمرار هذا التحول».

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