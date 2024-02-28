رواد كابيتال تستحوذ على 60 % من أوغندا للاتصالات

المصدر: دبي – مصطفى درويش

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استحوذت شركة الاستثمار الإماراتية «رواد كابيتال»، ومقرها دبي، على حصة 60 % في شركة أوغندا الوطنية للاتصالات، والحقوق الحصرية لإدارة الشركة، وإدارة البنية التحتية الأوغندية للاتصالات، مقابل 250 مليون دولار، بحسب الموقع «تشيم ريبورتس».

وحسب الموقع تحظى الاتفاقية بدعم قوي من الرئيس الأوغندي يوويري موسيفيني، الذي قال «إن الاتصالات قطاع لجذب ومراكمة الأموال، يستخدم الكثير من الأشخاص الهواتف ويدفعون مقابل المكالمات الصوتية والرسائل، ومن الجيد لبلدنا أن لدينا الآن 32 مليون خط هاتفي مقارنة بـ23 ألف خط في عام 1986».

ووفقاً للمدعي العام كيريوا كيوانوكا، فقد تم الاتفاق وتوقيع اتفاقية الاكتتاب وتخصيص الأسهم بعد سلسلة مفاوضات بين الحكومة الأوغندية والشركة الإماراتية في 22 ديسمبر 2023.

وفي 23 يناير 2024، عقد ممثلو مختلف الهيئات الحكومية، بما في ذلك وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة المالية والنائب العام، اجتماعاً واتفقوا على مشاركة جميع أصحاب المصلحة المعنيين لمناقشة المتطلبات الفنية والمالية اللازمة للتحويل السلس للإدارة.

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