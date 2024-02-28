40 مليون درهم أرباح «الرمز» بزيادة نسبتها 22 %

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت شركة الرمز عن نتائجها المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، حيث سجلت صافي ربح قدره 40 مليون درهم بزيادة نسبتها 22 % عن العام المنصرم، حيث وصل إجمالي الإيرادات إلى 119 مليون درهم، مقارنة بـ103 ملايين درهم في عام 2022.

وشهد صافي دخل التمويل للشركة نمواً بنسبة 57 % ليصل إلى 46 مليون درهم، مدفوعاً بزيادة الطلب في سوق هامش الأوراق المالية وقرارات الاستثمار الاستراتيجية.

واقترح مجلس الإدارة توزيع أرباح بقيمة 0.60 درهم للسهم الواحد عن السنة المالية 2023.

وقال محمد المرتضى الدندشي، العضو المنتدب للمجموعة: كان تركيزنا هذا العام على استثمار الفرص المتاحة في السوق بانضباط، وذلك في ظل بروز تحديات فيصلية في أسواق المال وسعياً لتحقيق التزاماتنا نحو إيرادات مستدامة.

وقال ظافر سحمي الأحبابي، رئيس مجلس الإدارة: «بينما نستعرض العام الماضي ونتطلع إلى المستقبل، يظل التزامنا بخلق قيمة لمساهمينا ثابتاً وجوهرياً في كل قرار نتخذه. ندرك أن نجاحنا لا يُقاس فقط بإنجازاتنا المالية، بل أيضاً بالاستدامة والمسؤولية في خضم التطور المستمر لأسواق المال».

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