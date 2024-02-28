«بيتروزو إينرجي» تشيّد مصنعاً في حمرية الشارقة بـ 120 مليون درهم

المصدر: الشارقة - البيان

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كشفت مجموعة «بيتروزو إينرجي» السنغافورية والمتخصصة في مجال النفط والغاز، عن اتخاذها المنطقة الحرة بالحمرية في إمارة الشارقة مقراً لمصنعها الجديد الذي سيتم تشييده قريباً وتبلغ مساحته أكثر من 430 ألف قدم مربع.

وجاء الإعلان عن خطط تشييد المصنع خلال توقيع مذكرة التفاهم بين سعود سالم المزروعي، مدير هيئة المنطقة الحرة بالحمرية، وراندير بنسال، رئيس مجلس إدارة بتروزو إينرجي، بحضور تاريك كمال، الرئيس التنفيذي لمجموعة «بيتروزو إينرجي»، وبرامود كومار، الرئيس التنفيذي للعمليات في بتروزو إينرجي.

وسيتم تشييد مصنع للمجموعة في حمرية الشارقة بقيمة استثمارية تبلغ 120 مليون درهم، وبطاقة إنتاجية شهرية تبلغ 6 آلاف طن متري أي حوالي 72.000 طن متري سنوياً، ويتوقع أن تبلغ حصة الشركة من الإنتاج بالسوق 15%.

وتنتج «بيتروزو إينرجي» مجموعة من منتجات زيوت الوقود والبتروكيماويات والبيتيومين والنافتا والمنتجات العازلة لتسرب المياه.

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