بنك دبي الإسلامي يصدر بنجاح صكوكاً مستدامة بقيمة مليار دولار

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن بنك دبي الإسلامي، الحائز على تصنيف “A3” من قبل وكالة "موديز" وتصنيف “A” من قبل وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، عن نجاحه في تسعير ثالث إصداراته من الصكوك المستدامة البالغة قيمته مليار دولار أمريكي لأجل استحقاق يمتد لخمس سنوات، بمعدل ربح 5.243% سنوياً، ما يمثل هامشًا قدره 95 نقطة أساس على عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأكثر من خمس سنوات.

وأصدرت الصكوك وفقاً لإطار العمل الخاص بالتمويل المستدام لبنك دبي الإسلامي والذي تم وضعه لتسهيل التمويلات المتعلقة بالمبادرات والمشاريع البيئية والاجتماعية ومعايير الحوكمة.

ويعكس تسعير الإصدار أدنى هامش ائتماني حققه بنك دبي الإسلامي على الإطلاق، مما يجعل البنك واحدة من المؤسسات المالية القليلة المختارة في منطقة الشرق الأوسط التي تبقى ضمن حدود 100 نقطة أساس لإصدار رئيسي. ويعد هذا الإصدار البالغ قيمته مليار دولار الإصدار المستدام الأكبر من نوعه لمؤسسة مالية في الشرق الأوسط منذ عام تقريبًا.

وشهد الإصدار إقبالاً واهتماماً كبيرين من قبل المستثمرين من أوروبا، وآسيا والشرق الأوسط. وقد تم تسعير الصكوك إثر الانتهاء من حملة تسويقية شاملة شملت سنغافورة ولندن قام خلالها بنك دبي الإسلامي باطلاع المستثمرين على أدائه المالي، وإطار التمويل المستدام الذي يعتمده ضمن استراتيجية وخططه في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية.

وشهد الاكتتاب إقبالاً كبيراً من المستثمرين، إذ على الرغم من زيادة حجم الإصدار، فقد تمت تغطية الاكتتاب بأكثر من ضعفين ونصف، في مؤشر واضح على مدى قوة الأداء المالي للبنك والانطباع الذي تركته مسيرة البنك المستدامة لدى قاعدة المستثمرين على مستوى المنطقة والعالم.

وقال د. عدنان شلوان، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك دبي الإسلامي: “يُسعدنا الإعلان عن الإصدار الناجح لصكوكنا المستدامة الثالثة اليوم، في إنجاز يعكس التزامنا الراسخ بمبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والحوكمة، ويتماشى مع أجندة الاستدامة وتحقيق صافي الانبعاثات الصفرية في دولة الإمارات وصولاً إلى الهدف الأسمى للدولة في هذا المجال بتحقيق الحياد المناخي واستراتيجية دبي للطاقة النظيفة”.

وأضاف " بالرغم من البيئة التنافسية لسوق الإصدارات الحالية، إلا اننا نجحنا في تسريع تنفيذ الإصدار نتيجة للأقبال القوي من المستثمرين حيث تجاوز الطلب 2.5 مليار دولار أمريكي، ما سمح لنا بزيادة حجم الإصدار ضمن نطاق السعر المستهدف. وأود أن أتقدم بجزيل الشكر لمستثمرينا على ثقتهم وإيمانهم المتواصلين ببنك دبي الإسلامي".

وتم إصدار الصكوك بموجب برنامج إصدار صكوك بنك دبي الإسلامي المحدود، وإدراجها في كل من بورصة يورو نكست دبلن وناسداك دبي.

ويشارك بنك ستاندرد تشارترد بصفته المنظم الوحيد للاستدامة، ومدير الاكتتاب المشترك، كما تم تفويض كل من الراجحي كابيتال، وبنك ABC (المؤسسة العربية المصرفية)، وبنك دبي الإسلامي، والإمارات دبي الوطني كابيتال، وبنك أبوظبي الأول، وبنك إتش إس بي سي، وجي بي مورغان، وبيتك كابيتال، وبنك المشرق، ومصرف الشارقة الإسلامي، للعمل بصفة مدراء الاصدار الرئيسيين المشتركين ومدراء سجل الاكتتاب المشتركين لهذه الصكوك.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز