بنك المارية يُنجز أول عملية دفع باستخدام «جيوَن»

المصدر: وام

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أعلن بنك المارية المحلي أنه في إطار مشاركته في تدشين المنظومة المحلية لبطاقات الدفع "جيوَن" التي أطلقتها شركة الاتحاد للمدفوعات التابعة لمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، أنجز بنجاح أول عملية دفع على جهاز الدفع (POS) بواسطة بطاقة الخصم الجديدة "جيوَن"، التي تعتبر البطاقة الإماراتية المحلية الأولى في دولة الإمارات.

وتتميز البطاقة كونها مرتبطة بـالمحفظة الرقمية Wallet” “Mbank، وهي أول محفظة رقمية محلية في الدولة تستخدم تقنية السلسلة اللامركزية “Blockchain” والمعززة بتقنية الاستجابة السريعة "QR" والمربوطة بنظام الدفع المحلي.

ويعمل بنك المارية حاليًا على إضافة العديد من المؤسسات التجارية الكبيرة التي تقبل المدفوعات الرقمية لمنح عملاء البنك تجربة مميزة وفريدة دون عناء.

وقال محمد وسيم خياطة، الرئيس التنفيذي لبنك المارية المحلي: "يعمل بنك المارية على تغيير إجراءات تسديد العملاء قيمة مشترياتهم اليومية وتحويل الأموال من خلال طرق مبتكرة ومستويات متقدمة وآمنة للغاية من خلال الأجهزة المحمولة والتي تقلل من تداول النقد وتحد من المخاطر المالية وعمليات الاحتيال. وبهذا الهدف، قمنا بالتعاون مع شركة الاتحاد للمدفوعات لطرح بطاقة الخصم "جيوَن" المرتبطة بمحفظة بنك المارية المحلي الرقمية، والتي تتضمن جميع الميزات المتقدمة للمعاملات اليومية وخدمات التحويلات الدولية والتجارة الإلكترونية بهدف توفير خدمات مالية متسقة وآمنة لكافة مكونات المجتمع".

وأضاف:" تتمتع المحفظة الرقمية الجديدة لبنك المارية المحلي، من خلال الشراكات الإستراتيجية والبنية التحتية القوية، بالقدرة على المساعدة في إطلاق حقبة جديدة للمدفوعات العالمية وتحويل آلية شراء المستهلكين للمنتجات في المتاجر وعبر الإنترنت. والإعلان عن بطاقة الخصم "جيوَن" الخطوة الأولى ضمن التحديثات العديدة التي سنصدرها في المستقبل القريب. وكجزء من التزامنا المستمر بالأنظمة البيئية المفتوحة، سنواصل توسيع قدرات محفظة بنك المارية المحلي الرقمية من خلال العمل بشكل وثيق مع بيوت الخبرة وشركائنا في دولة الإمارات لنصبح من الرواد في مجال الدفع عبر الهاتف المحمول." وستكون محفظة Mbank Wallet جاهزة للاستخدام في نهاية الربع الأول من عام 2024.

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