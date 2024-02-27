1.9 مليار درهم تصرفات عقارات دبي اليومية

المصدر: دبي ـ البيان

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بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أمس، أكثر من 1.9 مليار درهم تمت عبر 685 صفقة.

وشهدت الدائرة تسجيل 532 مبايعة بقيمة 1.56 مليار درهم، منها 72 مبايعة لأراضٍ، و431 مبايعة لوحدات سكنية و27 مبايعة لمبانٍ.

وبلغت قيمة المبيعات على الخارطة 442.3 مليون درهم تمت عبر 246 صفقة، أما المبيعات الجاهزة فبلغت 1.12 مليار درهم تمت عبر 286 صفقة.

وجاءت أهم المبايعات في دبي اليوم، لصفقة بيع قطعة أرض تجارية في منطقة نخلة جميرا بقيمة 88 مليون درهم، وأخرى سكنية بقيمة 55 مليون درهم في منطقة إمارات ليفينغ، كما بيعت فيلا على المخطط في منطقة وادي الصفا 3 بقيمة 39.7 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 246.5 مليون درهم تمت عبر 121 معاملة، منها 30 رهناً لأراض، و76 رهون لوحدات سكنية، و15 رهن لمباني، وكان أهمها صفقة رهن قطعة أرض سكنية في منطقة إمارات ليفينغ بقيمة 35.7 مليون درهم.

أما الهبات، فشهدت تسجيل 32 هبة بقيمة 93.9 مليون درهم، كان أهمها في لأرض في جبل علي هيلز بقيمة 11.3 مليون درهم.

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