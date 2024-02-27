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في مشهد الابتكار والتميز الطبي، يتألق مركز الطائي لجراحة المناظير وجراحة السمنة ويضيء كالضوء المرشد. تأسس هذا المركز في عام 2003 على يد الدكتور عبد السلام الطائي، وهو استشاري عام متميز وجراح السمنة وجراحة المناظير يتمتع بخبرة مهنية رائعة تمتد إلى 35 عامًا، ويحمل هذا المركز لقبًا مرموقًا باعتباره أول منشأة متخصصة في علاج السمنة في دولة الإمارات العربية المتحدة. إن القيادة الحكيمة للدكتور الطائي والتزامه الثابت بتطوير التقنيات الجراحية قد وضعت المركز في طليعة التميز الطبي في المنطقة.

أدى تفاني الدكتور عبد السلام الطائي للابتكار والتميز في الممارسة الجراحية إلى تحقيق العديد من الإنجازات الرائدة في مركز الطائي. بالإضافة إلى إجراء أول عملية جراحية لتغيير شرايين المعدة في دولة الإمارات العربية المتحدة في عام 2003، قدم الدكتور الطائي كلاً من جراحة تكميم المعدة وجراحة تحويل مسار المعدة في نفس العام، مما أحدث ثورة في مشهد إدارة السمنة في الدولة. لم تغير هذه الإجراءات الرائدة حياة المرضى فحسب، بل ساهمت أيضًا في جعل مركز الطائي رائدًا في مجال جراحة السمنة. من خلال فروعه في دبي وأبو ظبي والعين، يعد مركز الطائي بمثابة حجر الزاوية للخبرة الجراحية في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة.

إلى جانب ممارسته الجراحية، يلتزم الدكتور عبد السلام الطائي بشدة بالتعليم وتبادل المعرفة في المجتمع الطبي. وفي عام 2006، قام هو وفريقه بتنظيم مؤتمر السمنة الافتتاحي في أبو ظبي، والذي جمع خبراء من جميع أنحاء العالم لتبادل الأفكار وأفضل الممارسات في إدارة السمنة. تؤكد هذه المبادرة التعليمية على تفاني الدكتور الطائي في تطوير مجال جراحة السمنة وتمكين المتخصصين في الرعاية الصحية بأحدث الأبحاث والتقنيات.

منذ تأسيسه، أصبح مركز الطائي مرادفاً للتميز في جراحة المناظير وجراحة السمنة تحت قيادة الدكتور عبدالسلام الطائي. إن إجراءات الدكتور الطائي الرائدة، بما في ذلك أول عملية تحويل مسار للمعدة وتكميم المعدة بالمنظار في دولة الإمارات العربية المتحدة، لم تدفع حدود الابتكار الجراحي فحسب، بل وفرت أيضًا الأمل والتحول لعدد لا يحصى من المرضى الذين يعانون من السمنة. مع إنجاز أكثر من 50,000 عملية جراحية بالمنظار، فإن خبرة مركز الطائي والتزامه برعاية المرضى لا مثيل لها في المنطقة.

يقدم مركز الطائي مجموعة شاملة من الخدمات الجراحية المصممة لتلبية الاحتياجات المتنوعة للمرضى. بالإضافة إلى العمليات بالمنظار والجراحات العامة، يتخصص المركز في العمليات المتعلقة بالسمنة مثل عملية تحويل مسار المعدة بالمنظار، وحلقة المعدة,اوميغالوب بالمنظار. علاوة على ذلك، يقدم المركز العمليات الجراحية التصحيحية لإنقاص الوزن ، مما يضمن رعاية ودعم شاملين للمرضى طوال رحلة فقدان الوزن.

يكمن جوهر فلسفة مركز الطائي في الالتزام الثابت بالرعاية التي تركز على المريض. يعطي الدكتور عبد السلام الطائي وفريقه الأولوية لخطط العلاج الفردية، مع الأخذ بعين الاعتبار التاريخ الطبي الفريد لكل مريض وأسلوب حياته وأهدافه. بدءًا من الاستشارة الأولية وحتى رعاية ما بعد الجراحة، يتلقى المرضى اهتمامًا شخصيًا ودعمًا في كل خطوة على الطريق، مما يعزز الثقة والنتائج الناجحة

وفي سعيه الدؤوب لتحقيق التميز، يظل مركز الطائي مكرسًا للابتكار المستمر والأبحاث في مجال جراحة المناظير وجراحة السمنة. يشارك الدكتور عبد السلام الطائي بنشاط في مساعي البحث السريري، ويتعاون مع المؤسسات الرائدة لتطوير التقنيات الجراحية وتحسين بروتوكولات رعاية المرضى. ومن خلال البقاء في طليعة التطورات الطبية، يضمن المركز استفادة المرضى من أحدث الابتكارات والممارسات القائمة على الأدلة في جراحة السمنة.

على مر السنين، حصل مركز الطائي لجراحة المناظير وجراحة السمنة على الاعتراف الوطني والدولي لمساهماته المتميزة في مجال جراحة السمنة. لقد أكسبته قيادة الدكتور عبد السلام الطائي وإنجازاته الرائدة الأوسمة والجوائز المرموقة من أقرانه والمنظمات المهنية، مما عزز سمعة المركز كشركة رائدة عالميًا في التميز في مجال الرعاية الصحية.

وفي الختام، يعد مركز الطائي لجراحة المناظير والسمنة منارة للتميز والابتكار في مشهد الرعاية الصحية في دولة الإمارات العربية المتحدة. بقيادة الدكتور عبد السلام الطائي، فإن الروح الرائدة للمركز، والالتزام برعاية المرضى، والسعي الدؤوب للتميز تستمر في وضع معايير جديدة في الممارسة الجراحية. وبفضل تاريخه الغني بالإنجازات الرائدة والتفاني الثابت في تطوير المعرفة الطبية، يظل مركز الطائي في طليعة الابتكار الجراحي، الذي يغير حياة الناس ويشكل مستقبل الرعاية الصحية في دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها.

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