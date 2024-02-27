استقبله أحمد بن سعيد بمقر مجموعة الإمارات.. نهيان بن مبارك يكرم الفائزة بجائزة بنيان للشباب الرائد في المجال القيادي

المصدر: وام

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استقبل سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مؤسسة مطارات دبي، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، رئيس مجلس القيادات الجامعية، رئيس مبادرة بنيان لتمكين الطاقات الشابة الرائدة في الدولة، وذلك في مكتبه بالمقر الرئيسي للمجموعة.

وقال معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان بهذه المناسبة إن سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم يعد واحداً من أهم القيادات الملهمة في صناعة الطيران على المستوى العالمي، مشيرا إلى دوره الكبير في تطوير هذه الصناعة المهمة، ليس على المستوى التقني والاقتصادي فقط وإنما على المستوى البشري أيضاً، من خلال تمكين الكوادر الإماراتية من تفعيل طاقتها وإبداعها، ومنحها الفرصة للتطور في جميع المجالات التي تتعلق بالطيران وخدماته ومجالاته المتنوعة.

جاء ذلك عقب تكريم معالي الشيخ نهيان بن مبارك.. أميرة الفلاسي، نائب رئيس الموارد البشرية للتدريب والكفاءات في مجموعة الإمارات، بجائزة مجلس القيادات الجامعية "بنيان" للشابة الرائدة في المجال القيادي، وشهادة تقدير، نظير إسهاماتها في تنمية والمواهب وتعزيزها، ودعم بناء القدرات، بالإضافة إلى كونها قدوة ملهمة للقادة الشباب في دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال مشاركتها الاجتماعية النشطة.

وقال معالي الشيخ نهيان بن مبارك: "تُعدّ جائزة بنيان واحدة من المبادرات الرئيسية من مجلس القيادات الجامعية في الدولة، التي تُعنى بالشباب وتهدف إلى دعم بناء قدراتهم وتمكينهم، وقد تشرفت بإطلاقها منذ 10 سنوات، حيث تُكرّم الجائزة سنوياً أفضل المواهب في دولة الإمارات العربية المتحدة في عدد من المجالات مثل التكنولوجيا، والابتكار، وريادة الأعمال والقيادة، وتركز على دعم الطاقات الشبابية الإماراتية في مختلف المجالات وتمكينهم من الانطلاق إلى الأمام وتشجيعهم على الابتكار والإبداع".

وأكد معاليه أن رعاية شباب الإمارات تأتي على رأس أولويات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله باعتبارهم بناة الحاضر وقادة المستقبل.

تُمنح جائزة "الشابة الرائدة في المجال القيادي"، للقائدة الإماراتية الشابة التي برزت في تطوير مهاراتها وبناء قدراتها وتعزيز التبادل المعرفي في دولة الإمارات العربية المتحدة، ما يقدم مساهمة ملموسة في تعزيز اقتصاد المعرفة وخلق مستقبل أكثر استدامة للدولة.

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