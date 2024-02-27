معرض دبي للقوارب يستعد للاحتفال بنسخته الثلاثين

المصدر: دبي - البيان

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يستعد معرض دبي العالمي للقوارب، الفعالية الأضخم والأعرق في مجال نمط الحياة البحرية الفاخرة على مستوى المنطقة، لإطلاق دورته الثلاثين في دبي هاربر خلال الفترة ما بين 28 فبراير ولغاية 3 مارس 2024، حيث يوفر فرصة للزوار من عشاق الحياة البحرية الفخمة وخبراء الصناعة البحرية والمستثمرين في القطاع البحري للاستمتاع بتجربة لا مثيل لها.

ويستضيف المعرض الذي ينظمه مركز دبي التجاري العالمي أكثر من 1000 علامة تجارية إضافة لعرض مذهل يشارك فيه حوالي 200 يخت، فضلاً عن عددٍ من أحدث الإطلاقات والابتكارات القادمة إلى دبي عبر عدد من الشركات الدولية والإقليمية الرائدة عالمياً في تصنيع اليخوت الفاخرة.

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