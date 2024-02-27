«الاتحاد لائتمان الصادرات» تحصل على تصنيف «قوي جداً» من «فيتش»

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت «الاتحاد لائتمان الصادرات»، شركة حماية الائتمان التابعة لحكومة دولة الإمارات، عن حصولها على تصنيف للقوة المالية للتأمين والقدرة الائتمانية بدرجة AA-(قوي جداً) لست سنوات على التوالي.

وثبّتت وكالة فيتش تصنيف قدرة الاتحاد لائتمان الصادرات على الوفاء بالالتزامات طويلة الأجل للمجموعة عند مستوى AA- (قوي جداً) مع نظرة مستقبلية مستقرة. يسلط هذا التصنيف المرموق منذ عام 2019 حتى الآن، الضوء على تفاني الاتحاد لائتمان الصادرات في دعم التنويع الاقتصادي في دولة الإمارات العربية المتحدة وتعزيز القدرة التنافسية الدولية للشركات التي تتخذ من الإمارات مقراً لها.

وقال معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد لائتمان الصادرات: «يأتي حصول الاتحاد على هذا التصنيف الإيجابي من وكالة فيتش، تأكيداً على جهود دولة الإمارات في تنويع الاقتصاد الوطني ودعم تنافسيته إقليمياً وعالمياً، كما يعكس ثقة المؤسسات الدولية ووكالات التصنيف العالمية ومجتمعات الأعمال في دولة الإمارات باعتبارها وجهة اقتصادية رائدة».

وأضاف: «سيعزز هذا التصنيف الجدارة الائتمانية لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات وقوة موقفها المالي ودورها في تعزيز سمعة وتنافسية الصادرات الوطنية في الأسواق الخارجية كما يؤكد هذا النجاح التزامنا الراسخ بزيادة التنويع الاقتصادي في الدولة، ودعم وتشجيع المصدرين على التعامل مع الأسواق الخارجية بثقة وأمان، بما يعزز تحقيق المستهدفات الاقتصادية لرؤية»نحن الإمارات 2031«بتعزيز مكانة الدولة كشريك عالمي، ومركز اقتصادي جاذب ومؤثر، وزيادة الصادرات الوطنية غير النفطية للدولة إلى 800 مليار درهم بحلول العقد المقبل».

تمويل التجارة

وكجزء حيوي من استراتيجية دولة الإمارات لتعزيز النمو الاقتصادي غير النفطي، لعبت شركة الاتحاد لائتمان الصادرات دورًا مهمًا في تقديم حلول شاملة لتمويل التجارة وائتمان الصادرات، وتتوافق هذه المبادرات مع أجندة «نحن الإمارات 2031» التي تهدف إلى دفع الدولة إلى حقبة جديدة من التنمية الاقتصادية المستدامة وتسريع وتيرة النمو في الأسواق والتجارة الدولية.

وتأسست الاتحاد لائتمان الصادرات في عام 2018، وكان لها دور حيوي في حماية الشركات الإماراتية من المخاطر التجارية والسياسية، وخفض تكاليف تمويل التجارة، وتسهيل الوصول إلى حلول التمويل التجاري والأسواق الدولية.

وساهمت المبادرات الاستراتيجية لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات بشكل كبير في تعزيز الصادرات غير النفطية في دولة الإمارات، مما يدل على نمو قوي للمحفظة بإجمالي إئتمانات بقيمة 9.5 مليار درهم إماراتي حتى نهاية عام 2023، وغطت 1.9% من أصل 366 مليار درهم إماراتي في عام 2022.

وحافظت شركة الاتحاد لائتمان الصادرات على قاعدة رأسمالية قوية ومحفظة استثمارية عالية السيولة، إلى جانب برنامج إعادة تأمين ديناميكي ومتنوع.

الدعم الحكومي: يتم تعزيز الأساس القوي للوكالة من خلال الدعم الكبير من الحكومة الاتحادية لدولة الإمارات العربية المتحدة وحكومات خمس من الإمارات السبع، مما يضمن الدعم الثابت لمهمتها.

هيكل رأس المال

وأبرز التصنيف الائتماني من وكالة فيتش تمتع شركة الاتحاد لائتمان الصادرات برأس مال قوي مدفوع يبلغ 250 مليون درهم، بالإضافة إلى 750 مليون درهم إضافية من المساهمين لتحقيق أهداف النمو، وليس عليها أي ديون.

وتتميز استثمارات الاتحاد لائتمان الصادرات بالسيولة العالية والتخصيص الحكيم للودائع الثابتة قصيرة الأجل في البنوك الإماراتية ذات الجودة الائتمانية العالية.

ولفتت وكالة فيتش إلى أن شركاء إعادة التأمين لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات يتمتعون بقوة وتنوع، وهي شركات ذات تصنيف «A» وما فوق.

واعتبرت «فيتش» أن الاكتتاب وإدارة المخاطر الذي تقوم به شركة الاتحاد لائتمان الصادرات هو أمر حكيم ومنضبط، مع اتخاذ قرارات تجارية متحفظة.

وقالت رجاء المزروعي، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات: «إن الحصول على تصنيف»AA-«من وكالة فيتش للتصنيف الائتماني للسنة السادسة على التوالي هو أكثر من مجرد شرف؛ بل يعكس الأساس المستقر للاتحاد لائتمان الصادرات، وأهدافها الاستراتيجية، والدور الهام الذي نلعبه في دعم استراتيجية دولة الإمارات للتقدم الاقتصادي».

وأضافت: «منذ عام 2018، حققنا إنجازات رئيسية، بما في ذلك توسيع محفظتنا وتعزيز اتفاقيات إعادة التأمين لدينا، الأمر الذي يعمل على تحسين القدرة التنافسية التصديرية لدولة الإمارات، كما يؤكد هذا التصنيف التزامنا بالتميز بينما نواصل تطوير وتقديم حلول قوية لتأمين التجارة، تمكن الشركات الإماراتية من تحقيق النجاح على نطاق عالمي.»

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