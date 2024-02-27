دبي الجنوب والدار العقارية تتعاونان على تطوير مرافق لوجستية جديدة من الفئة الأولى

المصدر: البيان

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أعلنت دبي الجنوب، أكبر مشروع تطوير حضري رئيسي يركز على الطيران والخدمات اللوجستية والعقارات، والدار العقارية "الدار"، الشركة الرائدة في مجال تطوير واستثمار وإدارة العقارات في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن تعاونهما معاً في مشروع مشترك لتطوير مرافق لوجستية راقية من الفئة الأولى ضمن المنطقة اللوجستية في دبي الجنوب.

وفي إطار هذه الشراكة، ستتعاون الدار ودبي الجنوب على تطوير مرافق لوجستية جديدة لغرض التأجير وأخرى مصممة حسب الطلب. وستتولى الدار تصميم وتطوير وتسليم هذه الأصول الجديدة، وستكون البداية بتطوير منشأة لوجستية من الفئة الأولى بمساحة طابقية إجمالية تصل إلى حوالي 24,000 متر مربع.

تقع قطعة الأرض المخصصة لتطوير المنشأة الأولى إلى جوار مستودعات عدد من أبرز العلامات التجارية العالمية مثل "أمازون" و"نون" و"دي إتش إل"؛ وتوفر حلاً جمركياً مزدوجاً بفضل موقعها الاستراتيجي، وسهولة الوصول إليها، وقربها من مطار آل مكتوم الدولي. ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من تطوير هذه المنشأة وأن تصبح جاهزةً للتأجير بحلول نهاية عام 2024، مما يمهد الطريق لتطوير المزيد من المرافق المبنية لغرض التأجير وتلك المصممة حسب الطلب لدعم متطلبات المستأجرين من شركات الخدمات اللوجستية المقدمة من طرف ثالث، والتجارة الإلكترونية، والتجزئة.

ومع تحديد قطاع الخدمات اللوجستية بين فئات الأصول الرئيسية التي تركز عليها الدار، تحقق الشركة انكشافاً واعداً على هذا القطاع بما يتماشى مع خططها لتنويع محفظتها الاستثمارية نحو فئات الأصول العقارية البديلة وعالية النمو. وتشكل المشاريع التي يتم تطويرها مع دبي الجنوب جزءاً من استثمار الدار الذي بلغت قيمته مليار درهم في مجال الخدمات اللوجستية العقارية، والذي يتضمن أيضاً تطوير مشاريع أخرى مخصصة للبناء والتأجير في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى الاستحواذ على مركز "7 سنترال لوجيستكس" وقطعة أرض مجاورة في مجمع دبي للاستثمار.

وتم توقيع اتفاقية الشراكة في المقر الرئيسي لدبي الجنوب بحضور سعادة خليفة الزفين، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مدينة دبي للطيران ودبي الجنوب وطلال الذيابي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الدار.

وبهذه المناسبة، قال سعادة خليفة الزفين، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مدينة دبي للطيران ودبي الجنوب: "بينما تواصل دبي الجنوب بلورة مستقبل الخدمات اللوجستية، تمثل شراكتنا مع الدار نقلة استراتيجية نحو تعزيز بنيتنا التحتية اللوجستية بما يتماشى مع مهمتنا في توفير بيئة أعمال ديناميكية عبر إنشاء مرافق متطورة. ونسعى من خلال هذه الشراكة إلى الاستفادة من خبرات الدار في مجال التطوير العقاري للارتقاء بمشهد المرافق اللوجستية. وتعد المرافق اللوجستية الجديدة دليلاً على التزامنا بتلبية الاحتياجات المتطورة لقطاعات الخدمات اللوجستية المقدمة من طرف ثالث والتجارة الإلكترونية والتجزئة، كما تعزز مكانتنا كمركز محوري لدفع عجلة التنمية الاقتصادية في المنطقة".

وقال طلال الذيابي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الدار العقارية: "نحن متحمسون جداً لهذه الشراكة التي تتماشى مع استراتيجيتنا للنمو، وتجمعنا مع شريك مشابه لنا في عقليتنا الاستثمارية، ونمتلك معاً الكثير من إمكانات الأعمال المتكاملة. ويمثل هذا التعاون بداية مشروع ديناميكي يؤهلنا للاستفادة من استثمار دولة الإمارات المستمر في تطوير البنية التحتية، وتنمية الاقتصاد الرقمي، والطلب المتزايد على خدمات التوصيل، بالإضافة إلى الاستثمار في الأصول اللوجستية الممتازة التي تلبي – وحتى تتخطى - معايير المستأجرين الدوليين".

يشار إلى أن دبي الجنوب يعتبر أكبر مشروع حضري متكامل في دبي، ويرتكز على منظومة الطيران والخدمات اللوجستية، وسيضم أكبر مطار في العالم عند اكتماله وتشغيله بالكامل، كما تم تعزيزه ببنية تحتية للنقل متعدد الوسائط التي تربط مختلف وسائل النقل الجوي والبري والبحري. وتهدف دبي الجنوب إلى خلق مجتمع حيوي من خلال الاستفادة من عروضها وخدماتها الفريدة في مجال الطيران والخدمات اللوجستية والعقارات وحلول البنية التحتية وفق أرقى المستويات العالمية.

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