«المشرق» ينجز قرضاً مشتركاً بقيمة 88 مليون دولار لصالح «أجروبنك» الأوزبكي

المصدر: دبي - البيان

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أعلن بنك المشرق عن تقديم تسهيلات قرض مشترك لمدة عام بقيمة 88 مليون دولار لصالح بنك «أجروبنك» التجاري المساهم الأوزبكي (Agrobank).

ولعب المشرق في هذه الصفقة دور المنسق الوحيد، والمنظم الرئيسي المفوض، ومدير الاكتتاب، ووكيل التسهيلات. وتعد الصفقة الأولى من نوعها لصالح بنك مملوك للدولة بأوزبكستان في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتجاوز الاكتتاب حجم التمويل المطروح بنسبة 75%، وسيتم استخدام الأموال في الأنشطة والأعمال العامة للبنك، حيث أن التسهيل التمويلي أُطلق في البداية بمبلغ 50 مليون دولار، وأُغلق عند 88 مليون دولار، وذلك بسبب الاهتمام الكبير في السوق من مستثمرين في الشرق الأوسط وأوروبا ومنطقة رابطة الدول المستقلة.

وقال جويل فان دوسن، رئيس مجموعة الخدمات المصرفية للشركات والاستثمار في المشرق: «نحن سعداء بدورنا في عقد هذه الصفقة التاريخية مع أجروبنك، والذي يتيح لنا أن نكون جزءاً من رحلة نمو البنك. وسوف يساهم هذا التعاون بدعم التزام المشرق بتعزيز النمو في الأسواق الناشئة ودعم الشركات الصغيرة العاملة في قطاعات حيوية، مثل قطاع الزراعة».

كما تنطوي هذه الصفقة على أهمية خاصة، إذ أنها ركزت على أسواق خارج تلك التي تلجأ إليها البنوك الأوزبكية تقليدياً. وتتيح هذه الصفقة لبنك أجروبنك تنويع قاعدة تمويله، والوصول إلى مصادر جديدة للسيولة. وقد جاءت هذه الصفقة بعد حملات ترويجية إقليمية متعددة نظمها المشرق لصالح أجروبنك.

هذا ويعد أجروبنك، أحد أكبر البنوك في أوزبكستان من حيث الأسهم، وهو يخضع لسيطرة الحكومة الأوزبكية بشكل مباشر، من خلال وزارة المالية وصندوق أوزبكستان للإنشاء والتعمير. كما يلعب البنك أيضاً دوراً مهماً في تنفيذ المخطط الحكومي لتوفير تمويل بأسعار معقولة للمزارعين والشركات الزراعية. ويمتلك البنك شبكة توزيع واسعة تضم 171 فرعاً و183 بنكاً صغيراً و346 مكتباً نقد تنتشر في جميع أنحاء البلاد، وتخدم 3.6 مليون عميل، بما في ذلك شركات صغيرة، ومؤسسات تجارية وزراعية، ومزارعين وشركات عائلية أخرى وأفراد.

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