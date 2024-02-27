شركة باركن تُعلن عن نيتها إدراج أسهمها في سوق دبي المالي

المصدر: دبي- محمد عباس

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أعلنــت شـركـة ("بـاركن" ش.م.ع)، أكبـر مـزود لمرافـق وخدمات مواقف المركبـات المدفوعـة في دبي، عـن نيتهـا المضـي قدما في إجـراء طـرح عـام أولـي ("الطـرح الـعـام الأولـي" أو "الطـرح") لجـزء مـن أسـهمها العاديـة ("الأسهم") وإدراجها للتداول في سوق دبي المالي.

أبرز سمات الطرح

ستطرح الشركة 749,700,000 سهما بقيمـة إسـمية قـدرها 0.02 درهـم للسهم الواحـد، وتمثل ما نسبته 24.99% من إجمالي الأسهم المصدرة في رأس مال الشركة.

وجميع الأسهم التـي سيتم طرحهـا هـي حـصـص حاليـة مملوكة لصندوق دبي للاستثمارات ("المساهم البائع") الـذي يحتفـظ بـالحق في تعديل حجـم الطـرح في أي وقـت قبـل نهايـة فتـرة الاكتتاب وفقاً لتقـديره المطلـق، بما يتماشى مع القوانين المعمـول بهـا وبعـد الحصـول على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع ("الهيئة") على ألا تقـل نسـبة اكتتاب المكتتبين في الشريحة الثانية عن 60%.

2024

سيتم توفير الطـرح للمكتتبين الأفراد في دولة الإمارات العربية المتحدة والمستثمرين الآخـرين كجـزء مـن الطـرح المخصص للأفراد في دولة الإمارات العربية المتحـدة (كمـا هـو موضـح أدناه)؛ وكـذلك للمستثمرين المحترفين خـارج الولايات المتحـدة، بما في ذلك دولـة الإمارات العربية المتحدة، كجزء من اكتتاب المستثمرين المؤهلين (كما هو موضح أدناه).

• تبـدأ فتـرة الاكتتـاب يـوم الثلاثاء 5 مارس 2024 ومـن المتوقع أن تنتهـي يـوم الثلاثاء 12 مـارس 2024 بالنسبة للمستثمرين الأفراد في دولة الإمارات العربيـة المتحـدة؛ وفي يـوم الأربعاء 13 مارس 2024 بالنسبة للمستثمرين المؤهلين.

أصـدرت لجنـة الرقابـة الشرعية الداخليـة لـبـنـك الإمارات دبي الوطني ش.م.ع تصريحاً شرعياً يؤكد أن الطـرح مـن وجهـة نظـرهم متوافـق مـع مبـادئ وأحكـام الشريعة الإسلامية. ويتعين على المستثمرين اتخـاذ مـا يلـزم مـن إجـراءات العناية الواجبـة للتأكـد مـن تـوافـق الـطـرح مـع الشريعة الإسلامية بما يحقق غاياتهم الخاصة من المتوقع أن يـتـم قبـول الأسهم للتداول في سوق دبي المـالي ("القبـول") في مـارس 2024.

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