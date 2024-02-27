15 % نمواً متوقعاً للسوق العقاري في دبي

المصدر: (دبي – البيان)

ت + ت - الحجم الطبيعي

ترسخ الإمارات مكانتها وجهة عالمية للأثرياء، فيما تتوقع «تيراسيل بروبرتيز» قفزة 24.6 % في تدفق أصحاب الثروات والملاءة المالية على الدولة بحلول 2025، ما يسهم في الارتقاء بقطاع العقارات فائقة الفخامة، ويحلق بها إلى آفاق جديدة، حيث يتوقع توسع سوق العقارات بشكل عام في دبي بنحو 15% العام الجاري.

وتبوأت دبي المرتبة الخامسة عالمياً، من حيث أكبر عدد من المنازل، التي تم بيع كل منها مقابل 25 مليون دولار أو أكثر عام 2023 فيما تشير التوقعات إلى أن المواقع المتميزة في دبي ستشهد زيادة بنحو 5 % في الأسعار خلال 2024.

وتبرز دبي هيلز، ضمن أفضل المناطق المميزة المشجعة على تدفقات الاستثمار، لا سيما بعد أن حقق مشروع ذا إمبريال الفاخر في ديسمبر الماضي الرقم القياسي لأعلى سعر للقدم المربعة في عقار غير مطل على الواجهة البحرية للخليج العربي. وشهد 2023 انخفاضاً في عدد الوحدات الفخمة وفائقة الفخامة المتوفرة، ضمن المواقع المتميزة، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار لتسجل مستويات قياسية بالنسبة للفلل وشقق البنتهاوس في الإمارات.

ووفقاً لتحليلات خبراء القطاع فإنه يجب على المستثمرين الراغبين بالاستثمار في العقارات الفاخرة البحث، ضمن المواقع المتميزة، مثل نخلة جميرا وتلال الإمارات وغيرها، حيث من المتوقع أن تشهد الأسعار في هذه المناطق ارتفاعاً بنسبة 5% عام 2024.

وقال أوجوال جويل، مدير مجموعة تيراسيل، إنه لطالما ارتبط اسم دبي بالفخامة والتميز، وانعكس ذلك من خلال تدفق أصحاب الملاءة المالية العالية في السنوات الماضية. كما ساهم هؤلاء الأفراد بشكل كبير في الاستثمار في المشهد العقاري في دبي، مما أدى إلى انتعاش السوق والاقتصاد بشكل عام في فترة ما بعد الجائحة. ويمكن للمطورين الذين يركزون على الابتكار وضع معايير جديدة ترتقي بمفهوم نمط الحياة الفاخرة، من خلال التصميم المبتكر والاهتمام بأدق التفاصيل واستخدام التكنولوجيا الحديثة، مما يسهم بشكل رئيسي في تحقيق النجاح الاقتصادي لدولة الإمارات.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز