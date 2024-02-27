2.26 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في يوم

المصدر: (دبي ـ البيان)

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سجلت التصرفات العقارية في دبي، أمس، 2.26 مليار درهم عبر 782 صفقة، وتم تسجيل 622 مبايعة بقيمة 1.83 مليار درهم، منها 88 مبايعة لأراضٍ، و485 مبايعة لوحدات سكنية و49 مبايعة لمبانٍ. وبلغت قيمة المبيعات في الخريطة 703.6 ملايين درهم عبر 323 صفقة، وبلغت قيمة المبيعات الجاهزة 1.12 مليار درهم عبر 299 صفقة.

وتصدر بيع فيلا جاهزة في حدائق الشيخ محمد بن راشد بقيمة 120 مليون درهم، أهم الصفقات كما تم بيع أرض زراعية بقيمة 44.8 مليون درهم في وادي العمردي. وسجلت الرهون 347 مليون درهم عبر 115 معاملة منها 30 رهناً لأراضٍ، و62 رهناً لوحدات سكنية و23 رهناً لمبانٍ وتم تسجيل 45 هبة بقيمة 89.9 مليون درهم.

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