أنشطة وفعاليات متنوعة في معرض دبي العالمي للقوارب 2024

المصدر: دبي- البيان

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كشف معرض دبي العالمي للقوارب، الفعالية الأضخم والأبرز للقطاع البحري في منطقة الشرق الأوسط، عن إقامة سلسلة من الأنشطة الممتعة خلال دورة 2024 التي تنطلق غداً في دبي هاربر. ويستضيف المعرض هذا العام أكثر من 1000 علامة تجارية من أبرز شركات اليخوت الرائدة عالمياً، منها 400 شركة جديدة، والتي تقدم مجموعة واسعة من المراكب والمعدات البحرية، بما فيها فيريتي وأزيموت وسان ريف وكارنشي لليخوت.

ويواصل معرض دبي العالمي لليخوت التأكيد على التزامه بدعم شركات تصنيع اليخوت الفاخرة، مع توقعات بمشاركة ما يزيد على 200 قارب في الفعالية، بالإضافة إلى حضور 9 من أعضاء جمعية بناة اليخوت الفاخرة.

فعاليات إطلاق عالمية

من المقرر أن تقدم جلف كرافت، شركة وطنية متخصصة في تصنيع اليخوت الفاخرة ومقرها الرئيسي الإمارات، أكثر من 10 قوارب خلال الفعالية، تتراوح بين القوارب الترفيهية واليخوت الفاخرة الحائزة على جوائز، بما في ذلك يخوت يتم الكشف عنها للمرة الأولى على مستوى العالم.

وتستعرض بوش آند نوبل لليخوت أكبر يخت خشبي في العالم، إلى جانب بروجكت 406، وهو أكبر يخت لرياضة الصيد على الإطلاق، حيث يبلغ طوله 50 متراً، ويتميز بتصميمه الكلاسيكي مع لمسة من الفخامة، وبطابع مستوحى من التراث الشرق الأوسطي والتقنيات التقليدية لصناعة القوارب في الإمارات. كما يتضمن المعرض السنوي الشهير مجموعة من الفعاليات والأنشطة الممتعة التي تقام على مدار أيامه الخمسة.

سيارات نادرة

ويحظى الضيوف أيضاً بفرصة زيارة منصة هايبر كارز أفنيو، المخصصة لعشاق وهواة جمع السيارات النادرة، حيث يمكنهم الاستمتاع بمشاهدة بعض الإصدارات الاستثنائية للسيارات التي تبلغ قيمتها ملايين الدراهم الإماراتية. ويقدم المعرض لمحة فريدة عن السيارات الفاخرة التي تجمع بين الفخامة والتصاميم المبتكرة، بما فيها بوغاتي شيرون، وماكلارين سبيد تيل، وباجاني هوايرا.

كما يحتضن المعرض منطقة الرياضات المائية، التي توفر مجموعة متنوعة من العروض التي تستقطب عشاق التشويق والحماس، بما فيها رياضتا الجيت سكي والفلاي بورد، حيث يمكن للمحترفين استعراض مهاراتهم.

ويقيم نادي دبي الدولي للرياضات البحرية منافسات نهائي مسابقة الصيد الحماسية، بينما تقدم منطقة الأطفال مجموعة من الأنشطة الترفيهية والتعليمية لعشاق الحياة البحرية من الأحبة الصغار. كما يوفر المعرض مجموعة مميزة من تجارب تناول الطعام التي تلبي جميع الأذواق، بما في ذلك تشكيلة من المأكولات المتوفرة في شاحنات الأطعمة. وتعود منصة نيكي بيتش الترفيهية في هذا العام لتقدم للزوار قائمة متنوعة من المأكولات البحرية الشهية ضمن أجواء مميزة التي يوفرها منسق الأغاني المقيم في النادي الشاطئي.

وتحتفي مبادرة «إماراتي بفخر» بشركات صناعة القوارب وشركات التوريد المحلية، ويسلط معرض الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للغوص الضوء على أحدث تقنيات ومعدات الغوص. كما يتضمن المعرض برنامجاً مميزاً من الفعاليات الترفيهية، مثل الألعاب تحت الماء، وتجارب غوص سكوبا الممتعة، وغيرها من المنافسات المائية.

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