تعاون بين «سيسكو» و«دو» في مبادرة لتطوير منظومة خدمات الأمن السيبراني

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت «سيسكو» إبرام اتفاقية تعاون مع «دو»، للارتقاء بكفاءة منظومة خدمات وحلول الأمن السيبراني التي تقدمها «دو» لعملائها من المؤسسات والجهات الحكومية في دولة الإمارات.

وتتمثل أهداف الاتفاقية في إطلاق مبادرة نوعية تستهدف إحداث تحول إيجابي ملموس في مستوى الخدمات التي يقدمها مركز دو لعمليات الأمن السيبراني ليصبح مركزاً متقدماً للدفاعات الرقمية وأمن المعلومات، وذلك عبر تسخير وتوظيف أحدث حلول وتقنيات الذكاء الاصطناعي والأتمتة، بما يسهم في تعزيز الكفاءة الأمنية والتشغيلية في المركز.

وتعكس الاتفاقية التزام «سيسكو» الثابت بدعم طموحات «دو» ورؤيتها الهادفة إلى تسريع وتيرة التحول الرقمي في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما يشمل تقديم إجراءات معززة في مجال الأمن السيبراني تنسجم مع الرؤى الاستراتيجية للتحول الرقمي التي حددتها حكومة الإمارات. وتسلّط هذه الاتفاقية الضوء على الإمكانات التي تتمتع بها الحلول والابتكارات التي طورتها «سيسكو» وقدرتها على المساهمة في تعزيز حماية البنية التحتية الرقمية في المنطقة بأكملها.

وقال سليم البلوشي، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في «دو»: «نحرص في دو على اعتماد أحدث حلول وتقنيات الأمن السيبراني وأمن المعلومات لمواجهة التحديات والهجمات الرقمية ومواكبة التحولات التي يشهدها العالم الرقمي حالياً، إضافة إلى تعزيز شراكاتنا مع المؤسسات الرائدة التي تتمتع بالخبرات اللازمة والقدرة على دعم أهدافنا وتطلعاتنا المستقبلية.

ونهدف من خلال هذه الاتفاقية إلى تعزيز كفاءة منظومة الحلول والخدمات المتقدمة التي يوفرها مركز عملياتنا للأمن السيبراني من خلال تسخير أحدث تقنيات الأتمتة والحلول المدعومة بالذكاء الاصطناعي من «سيسكو»، بما يسهم في ترسيخ مكانتنا كمزود رقمي رائد لحلول وخدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ويضمن مواكبتنا لأحداث التطورات على صعيد التصدي للهجمات الرقمية وتعزيز منظومة الأمن السيبراني في دولة الإمارات».

ومن المقرر أن تقوم فرق «سيسكو» لخدمات تجارب العملاء بأداء دور محوري في مساعدة شبكة «دو» وعملائها على الاستفادة من التدابير الأمنية المعززة وتحقيق التميز التشغيلي.

وقالت أديل ترومبيتا، نائب الرئيس الأول ومدير عام تجربة العميل في شركة «سيسكو» في أوروبا، الشرق الأوسط وأفريقيا: «تعاوننا مع دو خطوة أساسية في حماية الأصول الرقمية الحساسة وتحسين إجراءات وأنظمة المراقبة في مركز دو لعمليات الأمن السيبراني».

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