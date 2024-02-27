أحمد بن سعيد يشهد توقيع شراكة بين «سكاي واردز طيران الإمارات» و«فيزا»

المصدر: دبي - البيان

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شهد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، توقيع اتفاقية شراكة حصرية بين «سكاي واردز طيران الإمارات»؛ برنامج طيران الإمارات وفلاي دبي لمكافأة الولاء، و«فيزا» العالمية.

وقال الدكتور نجيب بن خضر، نائب رئيس أول سكاي واردز طيران الإمارات: «هذه الشراكة المتميزة مع فيزا، ستسهم عبر هذه الاتفاقية الاستراتيجية في توفير قيمة مضافة لأعضاء برنامجنا في دول مجلس التعاون الخليجي، كما ستعزز تعاوننا مع شركائنا المصرفيين في المنطقة، ما يشكل إنجازاً بارزاً لبرنامج سكاي واردز طيران الإمارات الذي يواصل تعزيز ريادته للقطاع من خلال التجارب والمنتجات الرقمية المبتكرة».

المدفوعات الرقمية

وقالت الدكتورة سعيدة جعفر، نائب رئيس أول ومدير مجموعة فيزا في دول مجلس التعاون الخليجي: «تعد هذه الاتفاقية الحصرية لسنوات عدة مع سكاي واردز طيران الإمارات، وهي واحدة من أكبر الصفقات من نوعها على مستوى العالم والأكبر من حيث الحجم في المنطقة، بمثابة شهادة على ريادة فيزا العالمية في العلامات التجارية المشتركة للسفر، كما تعد معلماً بارزاً في رحلتنا لتعزيز تجربة الدفع للمسافرين في جميع أنحاء العالم.

لقد كشفت دراستنا لنوايا السفر العالمية، هنا في دولة الإمارات، أن 70% من المسافرين إلى الخارج يعتبرون المدفوعات الرقمية جزءاً لا يتجزأ من تجربة سفر آمنة ومجزية. وتعد هذه الشراكة واسعة النطاق خطوة نحو تلبية هذه الحاجة، ويسعدنا أن نحظى بهذه الفرصة للعمل مع طيران الإمارات في تقديم تجارب جديدة لحاملي بطاقات فيزا بدولة الإمارات ودول التعاون».

ويستمتع حاملو بطاقات فيزا سكاي واردز طيران الإمارات المشتركة، برحلة أفضل وعروض حصرية تتضمن فرص كسب أميال بشكل أسرع، وعروضا ترويجية شخصية، وتجارب أخرى مصممة لتناسب اختيارات الأعضاء.

والبرنامج هو أحد برامج مكافأة الولاء الأعلى قيمة وتقديراً في العالم، ويتجاوز عدد أعضائه 30 مليوناً. ويوفر 4 فئات من العضوية، هي الزرقاء والفضية والذهبية والبلاتينية، حيث تتمتع كل فئة بامتيازات حصرية.

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