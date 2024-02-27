طيران الإمارات تشارك في معرض برلين الدولي للسياحة والسفر

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت طيران الإمارات؛ أكبر ناقلة جوية دولية في العالم، عودتها للمشاركة في معرض برلين الدولي للسياحة والسفر «آي تي بي برلين 2024»، المقررة إقامته في المدة من 5 حتى 7 مارس المقبل.

وتستعد طيران الإمارات لثلاثة أيام حافلة بالفعاليات في المعرض، مع خططها لإطلاق شراكات جديدة وتوسيع آفاق التعاون القائم مع شركاء السفر المحليين والإقليميين، والتي تتضمن التعاون مع الناقلات الجوية لتعزيز رحلات الربط للمسافرين من وإلى الوجهات الأوروبية الرئيسة، وشراكات استراتيجية مع هيئات السفر والسياحة للترويج للسفر من وإلى أوروبا.

وسيحظى زوار جناح طيران الإمارات بفرصة تجربة أحدث المنتجات المبتكرة للناقلة، ومن ذلك مقاعد الدرجة السياحية الممتازة التي ستعرض في ألمانيا أول مرة، والتي تم كشف النقاب عنها أول مرة في معرض سوق السفر العربي 2022 في دبي، وفاز المنتج بالعديد من الجوائز حتى الآن، ويتوافر في 27 طائرة إيرباص A380 تخدم 15 وجهة.

كما ستكشف الناقلة أول مرة في معرض برلين عن جناح الدرجة الأولى الخاص والمغلق بالكامل على طائراتها بوينج 777-300ER والذي يعد تحولاً لمفهوم تجربة الدرجة الأولى، ويمكن لزوار جناح طيران الإمارات أيضاً الاستمتاع بتجربة مقاعد درجة الأعمال على طائرات بوينغ 777، والجيل الجديد من الصالون الجوي على طائراتها ايرباص 380A، وستخصص طيران الإمارات أيضاً منطقة لعرض أحدث مبادراتها في مجال الاستدامة.

وقال فولكر جرينر، نائب رئيس طيران الإمارات لشمالي ووسط أوروبا: «رسّخ آي تي بي برلين مكانته أكبر معرض للسياحة والسفر في العالم، ولا سيما أن هذا العام سيشهد مشاركة عارضين من أكثر من 160 دولة، ونرى في المعرض منصة مثالية لإبراز علامتنا التجارية ومنتجاتنا التي تتيح السفر بتميز دائم، وتعزيز العلاقات التجارية، والتعاون مع الشركاء الدوليين وكذلك المعنيين بالصناعة عبر شبكتنا، ونتوقع أن تكون مشاركتنا حافلة، فيما نركز على طرق جديدة لدعم التدفقات السياحية عبر شبكة وجهاتنا وبناء رحلات الربط لعملائنا عبر شراكات استراتيجية جديدة مع شركات الطيران والوجهات».

وكانت طيران الإمارات قد أطلقت خدماتها إلى أوروبا في سنة 1987.

وتعد مشاركة طيران الإمارات في معرض «آي تي بي برلين» أكبر حضور للناقلة في المعارض التجارية خارج الإمارات.

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