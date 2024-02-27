1000 مشارك بمؤتمر الشرق الأوسط لاتحاد «فياتا» في دبي لبحث مرونة سلاسل التوريد

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت اللجنة الوطنية للشحن والإمداد بدولة الإمارات العربية المتحدة (نافل)، والاتحاد الدولي لجمعيات وكلاء الشحن (فياتا)، عن أبرز المواضيع التي سيناقشها المشاركون في مؤتمر منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لـ (فياتا)، الذي يُنظم في دبي يومي 5 و6 مارس، برعاية وحضور سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران المدني الرئيس الفخري لـ (نافل)، تحت شعار «التواصل والمرونة والاستدامة في سلاسل التوريد والتجارة العالمية».

وقال مسؤولو الـ «فياتا»، خلال مؤتمر صحافي عُقد أمس في منتجع تاج إكزوتيكا في دبي، إن مؤتمر الـ «فياتا» سيوفر منصة مهمة لتبادل المعرفة والنقاشات بشأن الاستراتيجيات والحلول العملية، المؤتمر سيتناول الخطط اللازمة للتخفيف من تأثيرات الاضطرابات، بهدف ضمان تدفق السلع والتجارة، وذلك عبر النقاشات التي يشارك فيها خبراء، فضلاً عن التواصل بين المؤسسات والجهات والشركات المعنية المشاركة في المؤتمر.

وفي ضوء التوترات الجيوسياسية والاضطرابات في البحر الأحمر، وتصاعد تكاليف سلسلة التوريد، والتحديات التي تواجه التجارة، يشارك أكثر من 1000 من قادة قطاع الخدمات اللوجيستية والرؤساء التنفيذيين والعاملين في المجال، في مؤتمر منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لـ (فياتا)، من أجل بحث التحديات التي تواجه القطاع، وصياغة مستقبل أكثر مرونةً.

وخلال مشاركته في المؤتمر الصحافي، قال تورغوت إركسكين، رئيس الـ «فياتا»: «سيسهم المؤتمر، في استكشاف كيفية بناء سلسلة توريد أكثر مرونة، حيث يركز على مواضيع التواصل والمرونة والاستدامة في سلاسل التوريد والتجارة العالمية، الأمر الذي يعكس أهمية تكيف القطاع مع المتغيرات، وتحقيق الازدهار، في ظل الظروف الراهنة».

وقالت ناديا عبد العزيز رئيسة «نافل»: «نتطلع لاستضافة المؤتمر، الذي يقوم بدور مهم وحيوي في تحقيق تغيير إيجابي، وتعزيز الابتكار، من أجل مستقبل مشرق لقطاع الخدمات اللوجستية، وهو الأمر الذي يعكس حرصنا على استضافة المؤتمر، إذ تعتبر دولة الإمارات العربية المتحدة ضمن أبرز المراكز اللوجستية في العالم، التي تربط بين القارات».

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