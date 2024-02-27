غرفة تجارة وصناعة «بريكس» تفتتح فرعها بالإمارات

المصدر: دبي- البيان

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أعلنت غرفة تجارة وصناعة مجموعة دول «بريكس»، عن افتتاح مكتبها الفرعي رسمياً في دولة الإمارات بدبي. يأتي ذلك مع انضمام دولة الإمارات، إلى جانب السعودية ومصر وإيران وإثيوبيا لتكتل «بريكس» في الأول من يناير الماضي 2024، ليصبح عدد الدول الأعضاء 10 دول.

وشهدت الفعالية الافتتاحية حضور ومشاركة شخصيات بارزة، في مقدّمتهم عبد الله الهاشمي، المدير التنفيذي للعمليات والمجمعات والمناطق الحرة في «دي بي ورلد»- مجلس التعاون الخليجي.

كما شهدت الفعالية حضور شخصيات دبلوماسية بارزة مثل سيدني ليون روميرو سفير جمهورية البرازيل الاتحادية، وأندرو تسيبو ليبونا القنصل العام لجنوب أفريقيا في دبي والمناطق الشمالية، أوليغ لافريك، مؤسس ونائب رئيس مجلس الأعمال الروسي، والقنصل العام لإثيوبيا أكليلو كيبيدي، وأشرف حمدي القنصل التجاري بالقنصلية العامة لمصر.

وأكد عبد الله الهاشمي، المدير التنفيذي للعمليات والمجمعات والمناطق الحرة في «دي بي ورلد» - دول مجلس التعاون الخليجي، على أهمية هذا الحدث، قائلاً: «هدفنا في «دي بي وورلد» هو ربط الاقتصادات بشبكات التجارة العالمية بكل سلاسة، ونحن على استعداد تام لتسهيل الممرات التجارية بين أعضاء بريكس».

وتضمنت الفعالية مراسم كشف النقاب عن الشعار الجديد لغرفة تجارة وصناعة دول «بريكس».

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