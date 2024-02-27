32.95 مليار درهم صافي أرباح «العالمية القابضة» 2023

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت الشركة العالمية القابضة، المدرجة في سوق أبوظبي تحت الرمز (IHC)، وتضم مجموعة من كبرى شركات الاستثمار العالمية، أمس، عن نتائجها المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، حيث أظهرت أرقام نشرتها المجموعة، تسجيلها نمواً مطرداً خلال العام، مصحوباً بأداء تشغيلي قياسي، وإنجازات بارزة في مجال الاستدامة ونتائج مالية عالية المستوى.

نمو استثنائي

وقال سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة الشركة العالمية القابضة: «شهد عام 2023 نمواً استثنائياً، وإبرام الشراكات الاستراتيجية عالمياً، وتعزيز محفظتنا الاستثمارية المتنوعة، الأمر الذي عزز من قدرتنا على مواجهة التقلبات الاقتصادية والتكيف معها. وحرصنا على توطيد شبكة علاقاتنا على الصعيد العالمي، بالانسجام مع مهمتنا الرامية إلى مساندة ورفد مسيرة الإمارات العربية المتحدة كدولة رائدة في المال والابتكار. وكانت الثقة التي أولاها إلينا المستثمرون حافزاً لمواصلة خلق قيمة مضافة، في الوقت الذي انعكس التزامنا بالاستدامة خلال مشاركتنا في مؤتمر الأطراف COP28.

وأضاف سموه أنه «بتوظيفنا لتقنيات الذكاء الاصطناعي لتعزيز كفاءة عملياتنا وتوجيهها، نواصل العمل للوصول إلى مستقبل تعزز فيه النمو المستدام، عبر مختلف الصناعات والقطاعات المتنوعة، بما يحقق قيمة مضافة، بفضل الدعم الذي نحظى به من مجلس إدارتنا والمساهمين».

إنجازات بارزة

وحققت الشركة العالمية القابضة خلال عام 2023، أداءً مالياً قوياً وتوسعاً، حيث وصلت الإيرادات إلى 60.1 مليار درهم، بزيادة 17.9 %، مقارنة مع 50,9 مليار درهم في العام السابق. ويُعزى النمو الكبير في الإيرادات، إلى عمليات الاستحواذ المهمة للشركة، والأداء المالي العالي لأعمالها الحالية، مع تسجيل مبيعات قياسية في قطاع الأعمال البحرية والتجريف وقطاع العقارات.

ربحية قوية

وسجلت الشركة العالمية القابضة صافي أرباح قوياً، بلغ 32.95 مليار درهم، كما حققت ربحية السهم ارتفاعاً كبيراً، حيث تضاعفت من 6.81 دراهم إلى 12.55 درهماً، في مؤشر واضح على الربحية القوية للشركة، والقيمة التي تحققها لمساهميها.

وحققت الشركة أرقاماً قياسية، توجت الأداء المميز لمجموعة العالمية القابضة بجميع شركاتها التابعة ذات القطاعات المتنوعة، بما في ذلك العقارات والإنشاءات، المرافق، الرعاية الصحية، الأغذية والزراعة، الأعمال البحرية والجرف، والخدمات.

وشهدت المجموعة مزيداً من التوسع في قطاعات الضيافة والاستدامة والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا والخدمات المالية، تماشياً مع الرؤية الاستراتيجية لإدارة المجموعة. ورسخ الالتزام الثابت لإدارة الشركة العالمية القابضة بالنمو والتطور، وإطلاقها لمبادرات استراتيجية بناءة، مكانة الشركة، وجعلها في وضعية اقتصادية قوية، تتيح لها تحقيق المزيد من النجاحات خلال السنوات القادمة.

النمو المستقبلي

وقال سيد بصر شعيب الرئيس التنفيذي للشركة العالمية القابضة: «ساهم تسجيلنا أرباحاً قياسية عام 2022، في إرساء أسس قوية لأداء عالٍ عام 2023، ما عزز وضعنا المالي، ووسع ريادتنا في القطاعات ذات الأولوية لمستقبل أبوظبي الاقتصادي. وقد جاءت إنجازاتنا لعام 2023، مدفوعة بالتزام كوادرنا البشرية التي لطالما كان استقرارهم ورخاؤهم جزءاً محورياً من مبادئنا وتوجهاتنا المؤسسية، كما سيتيح لنا التقدم الذي أحرزناه، من المضي قدماً نحو تحفيز النمو المستقبلي، وتنويع استراتيجيتنا الاستثمارية عبر أسواق جديدة».

خطوة هامة

ويمثل تأسيس شركة 2 بوينت زيرو، خطوة هامة في استراتيجية الشركة العامة القابضة، ويعزز مكانتها في مجال الابتكار، وذلك من خلال التركيز على التكنولوجيا والمواد والموارد وتمويل المناخ. وتواصل الشركة العالمية القابضة سعيها للحفاظ على النمو عبر مختلف القطاعات، إذ تلتزم الشركة بتوظيف أحدث التقنيات، وتوجيه الاستثمارات والخدمات المالية في خطوة تعكس التزامها في تطور وازدهار المشهد الاقتصادي العالمي.

تعيين «آيدن إنسايت»

من جهة أخرى، أعلنت الشركة العالمية القابضة، تعيين مؤسسة «آيدن إنسايت» في منصب «مراقب مجلس الإدارة» الجديد، تحت مسمى «مراقب الذكاء الاصطناعي»، في مبادرة استراتيجية، ستعزز مكانة الشركة العالمية القابضة الريادية في توظيف الذكاء الاصطناعي، ضمن الحوكمة المؤسسية وعملية صنع القرار.

ومن المتوقع أن تُحدث «آيدن إنسايت»، المنصة الافتراضية الرائدة والمتميزة، بقدراتها الهائلة في الذكاء الاصطناعي المتطور، تغييرات جذرية في الطريقة التي تتعامل بها الشركة العالمية القابضة مع تعقيدات المشهد الاستثماري العالمي، نظراً لإمكاناتها المدعومة بتقنيات شركة «جي،42» الرائدة، وبالتعاون مع «مايكروسوفت»، ما يضع معايير جديدة للتميز في استخدام الذكاء الاصطناعي في مجالات الأعمال والاستثمار.

يشمل الدور المنوط بـ «آيدن إنسايت»، مجموعة واسعة من المسؤوليات، بما فيها التحليل المستمر للبيانات، وتقييم المخاطر، ودعم التخطيط الاستراتيجي، وتتبع الابتكار، ومراقبة الأخلاقيات والامتثال، بالإضافة إلى مشاركتها في اجتماعات مجلس إدارة الشركة العالمية القابضة، كمراقب لا يتمتع بحق التصويت، لتقديم رؤى وأفكار آنية، لإثراء المناقشات وتوجيه القرارات.

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