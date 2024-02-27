«الاتحاد للماء والكهرباء» تؤكد دعمها لمشاريع التطوير العقاري بعجمان والمناطق الشمالية

المصدر: دبي - البيان

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أكد المهندس يوسف أحمد آل علي، الرئيس التنفيذي لـ«الاتحاد للماء والكهرباء» استعداد الشركة التام لتوفير خدمات المياه والطاقة الكهربائية، ودعمها الكامل لجميع مشاريع التطوير العقاري الحالية والمستقبلية في عجمان، والمناطق الشمالية.

جاء ذلك خلال جلسة حوارية على هامش النسخة الثانية من معرض عجمان للاستثمار العقاري، الذي نظمته دائرة الأراضي والتنظيم العقاري بالإمارة مؤخراً، برعاية صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان.

شهد الجلسة عمر المهيري، مدير عام دائرة الأراضي والتنظيم العقاري بعجمان، وعبدالرحمن النعيمي، مدير عام دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، إلى جانب عدد من المسؤولين والمطورين.

وقال المهندس يوسف آل علي: «تدرك «الاتحاد للماء والكهرباء» مركزية دورها وأهميته في دعم ازدهار القطاع العقاري، وهو أحد أبرز القطاعات المساهمة في تحقيق الاستدامة المنشودة للاقتصاد الوطني، لدوره المحوري في جذب الاستثمارات. وأكد أن الشركة تتفهم أن كل مشروع عقاري له ظروفه الخاصة على المستوى التنفيذي والتمويلي، لذلك نبدي استعداداً كاملاً للتعامل مع كل مشروع عقاري بخصوصية مختلفة، من خلال صور متنوعة من التسهيلات».

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