شراكة ناجحة للجمعية الدولية لطاقة المناطق و«إمباور» في تطوير صناعة التبريد

المصدر: دبي- البيان

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اختتم مؤتمر الطاقة العالمي IDEA Campus Energy 2024 الذي انعقد مؤخراً في سان فرانسيسكو في الولايات المتحدة الأمريكية بمشاركة أكثر من 1200 مشارك من مختلف أنحاء العالم، تحت شعار «جسر المستقبل» «Bridge of the Future» بحفل أقامته الجمعية الدولية لطاقة المناطق IDEA لتكريم مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور»، لتعاونها المتواصل مع الجمعية الدولية لطاقة المناطق (IDEA) منذ 2004 ولجهودها المستمرة في الابتكار والاستدامة وتطوير تقنيات صناعة تبريد المناطق على مستوى العالم.

تكريم

حيث كرمت الجمعية الدولية لطاقة المناطق (IDEA) أحمد بن شعفار الرئيس التنفيذي لـ «إمباور» الذي نجح مع فريق عمله في قيادة المؤسسة وتوظيف دعم شركائها والمساهمين فيها لتحقيق نقلة نوعية في هذه الصناعة المحورية صديقة البيئة وتوسيع رقعة مكاسبها الإيجابية في الاستدامة المجتمعية والاقتصادية حتى باتت في صدارة صناعة تبريد المناطق على مستوى العالم.

وعكست الاحتفالية متانة الشراكة الاستراتيجية التي جمعت بين إمباور والجمعية الدولية لطاقة المناطق (IDEA) منذ 20 عاماً والذي أدت إلى تحقيق تطور هائل في قطاع تبريد المناطق في دولة الإمارات العربية المتحدة والشرق الأوسط، حيث عمل الجانبان على الارتقاء بآليات الابتكار والاستدامة والكفاءة في صناعة تبريد المناطق، ونجحا في تشكيل مشهد معاصر لحلول التبريد الصديقة للبيئة في الشرق الأوسط، ومعالجة التحديات الفريدة في المنطقة.

أفضل الممارسات

وقال أحمد بن شعفار الرئيس التنفيذي لـ «إمباور» إن التعاون الثنائي بين إمباور وIDEA أفضى إلى تطوير أفضل الممارسات في صناعة تبريد المناطق بحيث لم تكن الثمار محصورة في الارتقاء بمعايير خدمات تبريد المناطق التي تقدمها «إمباور» فحسب، بل ساهم أيضًا بشكل كبير في نمو ومرونة قطاع طاقة المناطق بأكمله في الشرق الأوسط، حيث حرص الجانبان على نشر ثقافة تبريد المناطق على مستوى العالم إذ نجحت «إمباور» في استضافة المؤتمرات الدولية لتبريد المناطق في دبي والتي نظمتها IDEA في الأعوام 2014 و2016 و2018، بالإضافة الى رعاية المؤسسة الرئيسية لمؤتمر طاقة المناطق في أمريكا اللاتينية الذي انعقد في كولومبيا خلال 2023 ومؤخراً استضافت قمة تبريد المناطق 2023، التي نظمتها IDEA خلال COP28 بدبي، وغيرها الكثير.

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