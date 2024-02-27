صندوق خليفة يعلن بدء التسجيل بورش سلسلة الفرص التجارية

المصدر: أبوظبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن صندوق خليفة لتطوير المشاريع، بدء التسجيل في أولى ورش عمل سلسلة الفرص التجارية في القطاعات ذات الأولوية في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصال وقطاع الرعاية الصحية، والتي ستبدأ 4 مارس، وتستمر 4 أيام بواقع 20 ساعة، وتتعمق في تناول المشهد العام للمشاريع في القطاعين بأبوظبي، والتحديات الصعبة التي تواجهها والفرص الكامنة المتاحة لها، حيث تجمع بين دراسات الحالة لسيناريوهات واقعية والجلسات والأنشطة التفاعلية، لإعداد المشاركين بالأدوات والمعلومات اللازمة لتحويل أفكارهم الريادية إلى مشاريع قابلة للتنفيذ.

وستقام الورشة خلال الأيام الثلاثة الأولى من بعد، بما يضمن سهولة وصول رواد الأعمال إليها، بينما سيتطلب اليوم الرابع الحضور الشخصي للمشاركين، لعرض أفكارهم على لجنة من الخبراء والشركاء، وسيستمر المشاركون بتلقي الدعم والتوجيه الشامل من الخبراء لشهرين بعد الورشة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز