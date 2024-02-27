«معرض IPS للعقار» ينطلق اليوم في مركز دبي التجاري العالمي

المصدر: دبي - البيان

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تنطلق اليوم في مركز دبي التجاري العالمي، فعاليات النسخة العشرين من معرض «IPS للعقار»، المنصة الاستثنائية لعرض مشاريع العقارات المحلية والعالمية في المنطقة والشرق الأوسط، لتسليط الضوء على أحدث الاتجاهات والأحداث العالمية في صناعة العقارات، واستعراض المشاريع العقارية التجارية والسكنية، أمام جمهور عالمي من المستثمرين ومشتري المنازل والمهنيين وقادة صناعة العقارات.

ويستقطب المعرض ما يزيد على 100 عارض عقاري من أكثر من 45 دولة حول العالم إلى جانب دولة الإمارات أبرزها الولايات المتحدة الأمريكية، اليونان، إسبانيا، ألبانيا، الباكستان، الفلبين، تايلاند، تركيا، جورجيا، فرنسا، قبرص، قبرص الشمالية، وموريشيوس، بالإضافة إلى دول مجلس التعاون الخليجي، ما يعزز سبل العمل المشترك والتعاون الدولي ويفتح آفاقاً جديدة أمام الحضور.

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