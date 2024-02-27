شراكة بمليار دولار بين «مبادلة» و«جولدمان ساكس» للاستثمار في الائتمان الخاص

المصدر: نيويورك، أبوظبي - البيان

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أعلنت «جولدمان ساكس» وشركة مبادلة للاستثمار (مبادلة)، عن إبرام شراكة بقيمة مليار دولار، للاستثمار المشترك في فرص الائتمان الخاص في جميع أرجاء منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

وستتم إدارة هذه الشراكة من خلال الائتمان الخاص لدى «جولدمان ساكس ألتيرناتيفز»، عبر فريق متخصص ومتواجد في أسواق آسيا والمحيط الهادئ. ويتألف فريق الائتمان الخاص العالمي من 165 متخصصاً في مجال الاستثمار الائتماني، يتولون الإشراف على إدارة أكثر من 110 مليارات دولار من الأصول والاستثمارات.

ويعمل الفريق على الاستفادة من شبكة وخبرة وإمكانات «جولدمان ساكس» في توفير العديد من فرص الإقراض العالمية وضمانها. واستثمرت «جولدمان ساكس» منذ عام 1998، في العديد من أسواق آسيا والمحيط الهادئ، بما في ذلك أستراليا ونيوزيلندا والهند وجنوب شرق آسيا والصين وكوريا واليابان.

وقال مارك ناخمان، الرئيس العالمي لإدارة الأصول والثروات في «جولدمان ساكس»: «ستعمل هذه الشراكة على تعزيز وتوسيع منصة الائتمان الآسيوية الخاصة بنا، والاستثمار في فرص جديدة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، نظراً لحاجة تلك المنطقة لحلول ائتمانية متخصصة.

ونحن نرى أن دورنا في تقييم الفرص وما نوفره للعملاء من خيارات على أرض الواقع يتيح لنا العديد من الفرص الاستثمارية المختلفة. ونحن نتطلع إلى العمل بشكل وثيق مع مبادلة وتطوير آفاق هذه الشراكة بيننا».

وقال عمر عريقات، نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الاستثمارات المتنوعة في مبادلة: «تساهم الاقتصادات المتنوعة وسريعة النمو، فضلاً عن تزايد أحجام صفقات الأسهم الخاصة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، في زيادة الطلب وبشكل كبير على الحلول الائتمانية المخصصة من المقرضين غير التقليديين.

وتنسجم هذه الشراكة مع «جولدمان ساكس» مع تطلعاتنا الرامية لتعزيز حضورنا في مجال الائتمان الخاص في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وهي منطقة حيوية ومهمة لمبادرات النمو الاستراتيجية التي تتبناها مبادلة».

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