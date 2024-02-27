«ملتيبلاي» تستحوذ على كامل «باك لايت ميديا»

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت مجموعة ملتيبلاي الاستحواذ على 100% من شركة الإعلانات الخارجية الرقمية «باك لايت ميديا» مع مجموعة رائدة من الأصول تتمثل في مواقع استراتيجية في الإمارات وعوائد وصلت إلى 232 مليون درهم في عام 2023.

ويأتي هذا الاستحواذ في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز أعمال المجموعة في قطاع الإعلام. وتشمل عملية الاستحواذ جميع الكيانات التشغيلية التابعة لشركة «باك لايت ميديا»، وذلك تماشياً مع الاستراتيجية الأشمل للمجموعة الهادفة إلى تعزيز أعمالها في قطاع الإعلام.

تقدم «باك لايت ميديا»، خدمات إعلانية مميزة في مواقع استراتيجية متنوعة في الدولة، وتضم محفظة أعمالها 86% من الحلول الإعلانية الرقمية، و14% من الحلول الإعلانية الثابتة. وتعد الشركة شريكاً مميزاً لعدد من كبرى الشركات والمؤسسات بما فيها «هيئة الطرق والمواصلات»، وتمتلك مواقع إعلانية رئيسية مثل «لاندمارك سيريس» على «شارع الشيخ زايد»، وأيضاً في عدد من أبرز الوجهات وأماكن الإعلان ودور السينما ومراكز التسوق مثل «الغاليريا» و«القناة» و«دبي فيستيفال سيتي» وغيرها. وقد أسهم الانتشار الإعلاني الواسع لشركة «باك لايت ميديا» في تبوئها مكانة مرموقة كقطب رئيسي في المشهد الإعلاني في الإمارات.

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