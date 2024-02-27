شراكة بين «ماغناتي» و«Biz2X» لإطلاق منصة مدمجة للتمويل في الإمارات

المصدر: أبوظبي - البيان

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تعاونت «ماغناتي»، مع Biz2X؛ شركة التقنيات المالية الرائدة عالمياً في تقنيات منصات الإقراض، لإطلاق واحدة من أكبر المنصات المدمجة لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات.

ويعتمد هذا التعاون على حلول الاكتتاب القائمة على الذكاء الاصطناعي لتسهيل الوصول إلى الخدمات الائتمانية من قبل الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تشهد أعمالها نمواً وازدهاراً ملحوظين في الدولة.

وتتيح الشراكة تزويد تجربة رقمية سلسة لقاعدة تجار «ماغناتي» الواسعة من الشركات الصغيرة والمتوسطة، مما يمنحهم إمكانية الوصول الفوري إلى رأس المال بناءً على بيانات معاملات الدفع الخاصة بهم.

وستتاح للتجار الذين يستفيدون من حلول «ماغناتي» للدفع إمكانية الوصول إلى حلول التمويل رقمياً، واختيار عروض الائتمان المناسبة لهم من بين العديد من المقرضين المتواجدين عبر خدمة الدفع كمنصة (Payment as a Platform) من «ماغناتي».

وقال رامانا كومار، الرئيس التنفيذي لشركة «ماغناتي»: نحن على ثقة بأن هذه المنصة ستقدم دعماً كبيراً لتجار الشركات الصغيرة والمتوسطة، علاوة على دورها في دعم هذا القطاع المزدهر في دولة الإمارات.

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