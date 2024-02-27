الإقبال على صكوك «بن غاطي» يتجاوز %200

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت «بن غاطي للتطوير»، عن إطلاق أول صكوك لها بالدولار الأمريكي، بقيمة 300 مليون دولار، يحين استحقاقها خلال 3 سنوات. وسجلت الصكوك أسعاراً منافسة بلغت 9.625%، مع فرق بالأسعار لم يتجاوز 30 نقطة أساس، مما يؤكد قوة الطلب وارتفاع ثقة المستثمرين بالشركة.

وحظيت الصفقة بطلب واسع النطاق من المستثمرين الإقليميين والدوليين، حيث وصل دفتر الطلبات ذروته حينما تجاوز الاكتتاب معدل الطرح بنحو 2.1 مرة (أي ما يتجاوز 200%)، حيث بلغت قيمة طلبات الاكتتاب 621 مليون دولار.

ووقع اختيار «بن غاطي» على مجموعة من البنوك المحلية تشمل كلاً من بنك الإمارات دبي الوطني، وبنك دبي الإسلامي، ومصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك إتش إس بي سي، ومصرف الشارقة الإسلامي، وبنك المشرق، وبنك رأس الخيمة الوطني لتولي مسؤوليات إدارة العملاء المحتملين وعملية الاكتتاب خلال الصفقة.

وقال محمد بن غاطي، الرئيس التنفيذي لشركة بن غاطي القابضة: «يسعدنا أن نشهد النجاح الباهر الذي حققته أولى صكوكنا حال طرحها، والذي يعكس ثقة المستثمرين في مجموعة بن غاطي. وتكشف هذه الأصداء الإيجابية والنتائج المحققة عن قوة نموذج أعمالنا وجاذبية عروضنا الاستثمارية التي تلبي تطلعات المستثمرين».

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