24.5 مليون درهم توزيعات «المال كابيتال ريت» عن العام 2023

المصدر: دبي - البيان

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أعلن صندوق المال كابيتال ريت، أول صندوق استثمار عقاري مدرج في سوق دبي المالي، منظم من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع، وتديره شركة المال كابيتال، التابعة لشركة دبي للاستثمار، عن توزيع أرباح نهائية بقيمة 12.252 مليون درهم، عن النصف الثاني من عام 2023.

ويصل هذا المبلغ، بالإضافة إلى الأرباح المرحلية المدفوعة في أغسطس 2023، إلى 24.5 مليون درهم للعام بأكمله، أي 7 فلوس لكل وحدة (تمثل 7%). وسيقوم الصندوق بدفع الأرباح الثانية والأخيرة لحاملي الوحدات المسجلين اعتباراً من تاريخ 4 مارس 2024، مع تحديد تاريخ التسوية في تاريخ 29 فبراير 2024.

ويتيح صندوق المال كابيتال ريت للمستثمرين فئة أصول طويلة الأمد ذات أسس قوية من خلال استراتيجية استثمارية في القطاعات عالية الأداء مثل قطاعات الرعاية الصحية والتعليم والقطاع الصناعي. ويعمل الصندوق على توفير الدخل الثابت وزيادة رأس المال على المدى الطويل وتعزيز تنويع الأصول لمالكي الوحدات. ومع نهاية عام 2023، استحوذ «المال كابيتال ريت» على حرم مدرسي في عجمان واثنين في الشارقة، تديرهما مجموعة مدارس الشعلة ومجموعة جيمس للتعليم على التوالي.

وقال ناصر النابلسي، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة المال كابيتال: «يسرنا الإعلان عن الأداء القوي الذي قدمه صندوق المال كابيتال ريت للسنة المالية 2023 بالتزامن مع ازدهار أسواق العقارات التجارية في دولة الإمارات العربية المتحدة. ويعكس الإعلان عن زيادة توزيعات الأرباح وإصدار حقوق الأولوية، الأداء المتمكن للصندوق ومسار النمو الإيجابي للشركة هذا العام».

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