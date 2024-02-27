«أبوظبي الأول» يطلق منصة ما بعد التداول لمديري الموجودات

المصدر: أبوظبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أطلق بنك أبوظبي الأول منصة ما بعد التداول الجديدة التي تحمل اسم «منصة MENASSA» (منصة خدمات الأوراق المالية لمديري الموجودات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا) والمصممة خصيصاً لمديري الموجودات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، للمساهمة في إرساء معايير جديدة لقطاع خدمات الأوراق المالية في المنطقة.

وتقدم المنصة مجموعة متكاملة من الخدمات عالمية المستوى التي تشمل خدمات الحفظ الأمين العالمية، ومحاسبة الصناديق، ووكالة التحويل، وقياس الأداء والمخاطر، وخدمات المكاتب الوسطى.

ومن المتوقع أن تتفوق أسواق الشرق الأوسط على أمريكا الشمالية وآسيا المحيط الهادئ وأوروبا على صعيد نمو قطاع الموجودات المدارة، وذلك على الرغم من التعقيدات التنظيمية الإقليمية، في ظل سعي شركات إدارة الموجودات والثروات إلى دخول أسواق جديدة، وفق استطلاع برايس ووترهاوس كوبرز (PwC) لعام 2023 حول إدارة الموجودات والثروات، بالإضافة إلى توقعاتها لعام 2027 والتي تشير إلى وصول قيمة الموجودات المدارة عالمياً إلى 147 تريليون دولار على مستوى أساسي، وهو ما يعادل نمواً سنوياً مركباً بنسبة 5%.

وبالتالي، ستكون معدلات النمو في منطقة آسيا المحيط الهادئ أعلى بنحو 50% من المعدلات المتوقع تسجيلها في أمريكا الشمالية بحلول عام 2027، في حين من المتوقع أيضاً انتعاش القطاع الصناعي الذي شهد بعض التباطؤ مؤخراً في المنطقة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز