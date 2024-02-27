«الفجيرة الوطني» يطلق منصة التداول بالهامش «أسواق إن بي إف»

المصدر: دبي - البيان

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أعلن بنك الفجيرة الوطني عن إطلاق «أسواق إن بي إف»، منصة التداول بالهامش التي تتيح لعملاء البنك من الشركات الوصول إلى أدوات صرف العملات والمعادن الثمينة ومشتقات الأسهم المالية والعقود مقابل الفروقات على مدار الساعة ولمدة خمسة أيام في الأسبوع. وتتيح المنصة مجموعة متنوعة من الأدوات لتلبية متطلبات العملاء المختلفة، وتستخدم مزايا الأسعار في الوقت الفعلي، وإدارة الطلبات المتقدمة، ومراقبة المخاطر من أجل توفير تجربة تداول محسنة وعالية الكفاءة.

ويمكن الوصول إلى المنصة من خلال موقع البنك، وتوفر أسعاراً منافسة وعمليات تسجيل وتحويل الأموال بكفاءة عالية، كما تتيح للعملاء تداول قيمة الهامش الخاص بهم في منتجات الأسواق العالمية على مدار الساعة من الإثنين إلى الجمعة.

وقال فينس كوك، الرئيس التنفيذي لبنك الفجيرة الوطني:«يسعى بنك الفجيرة الوطني دائماً لتعزيز مكانته الرائدة في مجال الحلول الرقمية من خلال اعتماد أحدث التقنيات، وبناء الشراكات الجديدة لتقديم أفضل الخدمات للعملاء مع التركيز على السرعة والسلاسة».

وتعتبر «أسواق إن بي إف» منصة تداول حديثة مصممة لتلبية احتياجات المتداولين الفعالين في الأسواق العالمية من خلال توفير نظرة شاملة على الحساب والأداء والتحليلات وتفصيل العوائد وملخص المحفظة.

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