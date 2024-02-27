سوق دبي يتماسك فوق 4200 نقطة بدعم «القيادية»

المصدر: دبي - محمد عباس

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تماسك مؤشر سوق دبي المالي فوق مستوى 4200 نقطة في ختام تداولات أمس، أولى جلسات الأسبوع، بدعم الأسهم القيادية، حيث ارتفع «إعمار العقارية» 0.87 %، و«الإمارات دبي الوطني» 0.28 % و«إعمار للتطوير» 0.64 %، ليغلق مؤشر السوق عند 4223.25 نقطة، منخفضاً هامشياً بـ0.06 %.

وقاد سهم «الاتحاد العقارية» ارتفاعات 14 سهماً بالسوق مرتفعاً 6.9 %، وصعدت في سوق دبي أسهم «ديوا» 2.1 %، و«إمباور» 1.9 %، و«تعاونية الاتحاد» 1.6 %، و«أرامكس» 1.3 %.

واستحوذ سهم «دبي الإسلامي» على النصيب الأكبر من سيولة سوق دبي بقيمة جاوزت 51.4 مليون درهم، تعادل 17.8 % من سيولة السوق الإجمالية البالغة 289.6 مليون درهم، ليغلق السهم عند 6.35 دراهم، تلاه «إعمار العقارية» بسيولة 42.7 مليون درهم، ثم «الإمارات دبي الوطني» بـ40.7 مليون درهم.

وارتفع رأس المال السوقي لسوق دبي المالي من 719.9 مليار درهم بنهاية جلسة الجمعة الماضي إلى 721.7 مليار درهم في ختام تداولات أمس، ليربح السوق نحو 1.8 مليار درهم.

سوق أبوظبي

أغلق مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» عند مستوى 9260.6 نقطة متراجعاً 0.21 % بنهاية جلسة أمس.

وتصدر «العالمية القابضة» النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بسيولة 211.4 مليون درهم في جلسة أمس، تلاه «ألفا ظبي القابضة» جاذباً 103.97 ملايين درهم، ثم «كيو القابضة» بسيولة 93.8 مليون درهم ليغلق مرتفعاً 1.05 %.

وشهد سوق أبوظبي تنفيذ صفقة كبيرة على سهم «الخليج الاستثمارية» بقيمة جاوزت 22 مليون درهم، حيث تم تنفيذ الصفقة على 9.2 ملايين سهم من أسهم الشركة بسعر 2.4 درهم.

وكان ضمن الأسهم الرابحة في سوق أبوظبي أسهم «إيزي ليس» 4.7 %، و«أمريكانا للمطاعم» 4.35 %، و«مجموعة أرام» 3.6 %، و«أريد» 2.9 %.

السيولة

اجتذبت الأسهم المحلية سيولة بقيمة 1.36 مليار درهم في ختام جلسة أمس، موزعة بواقع 1.08 مليار درهم في سوق أبوظبي، و289.6 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 412.7 مليون سهم عبر تنفيذ 23 ألف صفقة.

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