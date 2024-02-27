بيع فيلا في جزيرة النخلة بـ128 مليون درهم

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت «بي 1 بروبرتيز»، الشركة العاملة في مجال العقارات الفاخرة، أخيراً عن بيع فيلا بمبلغ 128 مليون درهم في جزيرة النخلة بعدما خضعت لعملية تجديد كاملة طالت جميع مرافقها وديكوراتها الداخلية والخارجية.

وتم تصميم الفيلا من قبل شركتي ألباجو بروبرتيز، التي عملت أيضاً على تطويرها، و«ال دبليو ديزاين».

وتجسّد الفيلا روح الأناقة الإيطالية، حيث تم بناؤها وفقاً لأحدث الطرق العصرية وتتألف من 5 غرف نوم تضم كل منها حماماً مستقلاً وحجرة ملابس خاصة مجهّزة حسب الطلب بهدف ضمان الخصوصية والرفاهية.

وتم بناء الفيلا على مساحة 9382 قدماً مربعاً وسط قطعة أرض تمتد على مساحة 14.6 ألف قدم مربع، وتضم مكتباً وصالة ألعاب رياضية وغرفة سينما خاصة.

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