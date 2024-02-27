«نخيل» تعين «فايبركس» و«جينكو» لتنفيذ مشروع «الحي الأول غرب» في دبي

المصدر: دبي - البيان

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اختارت «نخيل»، شركة التطوير العقاري التي تتخذ من دبي مقراً لها، شركتي فايبركس للمقاولات وجينكو للمقاولات العامة لتنفيذ مشروع «الحي الأول غرب»، وهو مجتمع سكني مسور في مدينة محمد بن راشد آل مكتوم.

وتشمل عقود المقاولين، المقرر الشروع بتنفيذها قريباً، تشييد 467 فيلا وقصراً تتنوع بين أربع وخمس وست وسبع غرف نوم.

وتأسست مجموعة فايبركس في الإمارات عام 1972، وهي شركة مقاولات تتخذ من أبوظبي مقراً لها، وتتمتع بسجل دولي متميز في تشييد مشاريع استثنائية وفقاً لأعلى معايير السلامة والجودة والأداء. أما «جينكو للمقاولات العامة» فهي شركة مقاولات هندسية متخصصة في البناء والصيانة وتأهيل المنشآت التجارية والصناعية والسكنية والمؤسسية.

وقال محمد راشد، الرئيس التنفيذي للمشاريع في شركة «نخيل»: «يسرنا التعاقد مع «فايبركس» و«جينكو» للبدء بأعمال إنشاء مجتمعنا السكني الفاخر «الحي الأول غرب». ووقع اختيارنا على هاتين الشركتين تحديداً انطلاقاً من خبرتهما الغنية بأعمال البناء في المنطقة، والتزامهما الراسخ بتطوير الأفق العمراني لمدينة دبي، وتركيزهما الكبير على الجودة، وتساهم تلك العوامل جميعها في إثراء مشروع مدينة محمد بن راشد آل مكتوم».

وقال سفيان الصالح، العضو المنتدب لشركة فايبركس: «تسرنا المشاركة في تطوير مشروع «الحي الأول غرب» المرموق التابع لشركة «نخيل». ولا شك أن تكريسنا لخبرتنا الفنية الواسعة في قطاع الإنشاءات المحلي والتزامنا التام بأعلى معايير الجودة والأداء المتميز وامتلاكنا طيفاً من الحلول المبتكرة القائمة على أرقى منهجيات العمل المخصصة، من شأنه أن يلعب دوراً في تحقيق هدفنا المتمثل بتشييد فلل وقصور فاخرة ضمن مدينة محمد بن راشد آل مكتوم تتخطى توقعات العملاء».

وقال مسعود غياث، العضو المنتدب لشركة جينكو للمقاولات العامة: «تفخر جينكو بمساهمتها الكبيرة في تطوير أفق مدينة دبي، مستندين في ذلك إلى التزامنا المستمر بالجودة والابتكار والاستدامة. ويسرنا أن نقدم لشركة «نخيل» خلاصة خبرتنا الواسعة على مدى أكثر 45 عاماً في قطاع البناء لخدمة مشروعها المتميز «الحي الأول غرب»».

وتتبنى «نخيل» معايير هندسية جديدة لإنجاز معالم أيقونية في شتى القطاعات السكنية والتجزئة والضيافة والترفيه، وبذلك تلعب دوراً محورياً في تحقيق رؤية دبي. وتشمل محفظة نخيل فنادق فاخرة من فئة الخمس نجوم مثل سانت ريجيس دبي، وعدد من أهم مراكز التسوق في دبي بما في ذلك «نخيل مول» في نخلة جميرا.

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