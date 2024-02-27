انطلاق ثاني مواسم برنامج «رامب - آب» لدعم رواد الأعمال في الإمارات

المصدر: أبوظبي – البيان

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أعلنت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، أكبر شركة صناعية في دولة الإمارات خارج قطاع النفط والغاز، انطلاق الموسم الثاني من برنامج «رامب - آب»، والذي يهدف إلى دعم الجيل القادم من رواد الأعمال في دولة الإمارات.

ويوفر برنامج «رامب - آب»، الذي يقام بدعم من وزارة الاقتصاد، التدريب العملي لرواد الأعمال الذين تساهم مشاريعهم في تعزيز النمو الاقتصادي والاستدامة وطرح تقنيات جديدة وتطوير رأس المال البشري وتحقيق التقدم الاجتماعي.

وشارك المئات من رواد الأعمال الطموحين في الموسم الأول من برنامج «رامب - آب». وبعد التقييم، تم اختيار ثماني شركات ناشئة مبتكرة للمشاركة في يوم العرض التقديمي في المقر الرئيسي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم في منطقة الطويلة.

وأعلنت الشركة في الشهر الماضي عن شراكة مع «نضيرة»، والتي وصلت إلى نهائيات برنامج «رامب - آب» في العام 2023، لإطلاق برنامج مبتكر لإعادة التدوير في المجتمعات القريبة من مقر الإمارات العالمية للألمنيوم في جبل علي. وعقدت الإمارات العالمية للألمنيوم شراكة مع مؤسسة C3 لإطلاق برنامج «رامب - آب»، وهي مؤسسة اجتماعية مقرها الإمارات تدعم رواد الأعمال في جميع أنحاء المنطقة لتعزيز إمكانات النمو للشركات الناشئة وزيادة تأثيرها الإيجابي على المجتمع والبيئة.

وقال عبد الناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم: «تؤدي الإمارات العالمية للألمنيوم دوراً كبيراً في المساهمة في التنويع الاقتصادي والتنمية في دولة الإمارات بما يتجاوز نجاحها على المستوى التجاري. ومع انطلاق الموسم الثاني من برنامج «رامب - آب»، فإننا نعمل على تمكين المبتكرين ورواد الأعمال من توسيع نطاق شركاتهم لتحقيق تأثير إيجابي دائم على المجتمع وتوفير المزيد من فرص النمو. نتطلع إلى الأفكار المبتكرة من رواد الأعمال في الموسم الثاني من البرنامج هذا العام ودعمهم حتى تصبح أفكارهم حقيقة واقعة». تم فتح باب تقديم طلبات المشاركة في البرنامج وسيغلق في 28 أبريل 2024.

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