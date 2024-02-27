«أراضي دبي» تتعاون مع كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية لإعداد قيادات عقارية

المصدر: دبي – البيان

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وقعت دائرة الأراضي والأملاك في دبي مذكرة تفاهم مع كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، بهدف تعزيز التعاون وتبادل الخبرات على صعيد البرامج الأكاديمية، وتبادل المعارف، والاستشارات، والتدريب المتخصص، والبحوث والدراسات، والفعاليات العامة، وذلك تماشياً مع توجهات القيادة الرشيدة في إمارة دبي، والرامية إلى تضافر جهود المؤسسات الحكومية في إثراء المعارف الحكومية وتمكين الكوادر الوطنية.

ووقع المذكرة عن جانب الدائرة المهندس مروان بن غليطة، المدير العام لدائرة الأراضي والأملاك في دبي بالإنابة، وعن جانب الكلية الدكتور علي بن سباع المري الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، بحضور عدد من المسؤولين في الكلية والدائرة.

وقال مروان بن غليطة: «إن الدائرة تستهدف من التعاون مع كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية تمكين العناصر البشرية في الدائرة من مواكبة المستجدات الحديثة في سوق العمل العقاري».

وأشار إلى أنه سيتم طرح دبلوم متخصص في إعداد القيادات العقارية بالتعاون مع كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، لتلبية احتياجات القطاع العقاري المتنامي والمتطور، ويتضمن البرنامج موضوعات عدة تغطي مجالات القانون العقاري، وإدارة الممتلكات، والتقييم العقاري، والتطوير العقاري، والاستثمار العقاري، كما يركز على العقارات السكنية والتجارية والمستودعات والتجزئة والصناعة.

وأضاف: «سيسهم هذا التعاون في تطوير وازدهار السوق العقاري بدبي، حيث سيشمل العديد من المجالات سواء في البرامج الأكاديمية والدورات التدريبية، وتنظيم الاجتماعات الحوارية وورش العمل والندوات والمؤتمرات لتبادل الأفكار والمقترحات والبرامج الإبداعية والابتكارية والتي تسهم في تحقيق التعاون المنشود بينهما، وتحقيق استدامة التطور بالسوق العقاري».

وقال الدكتور علي بن سباع المري «هذه الشراكة ستساهم في تأهيل الكوادر الإماراتية، ورفدها بالخبرات اللازمة لتعزيز ريادة الأداء الحكومي في الإمارات وإعداد قادة المستقبل.

ونحرص بالكلية على تقديم تجربة أكاديمية متفردة تعزز دور الكوادر الحكومية بمختلف القطاعات وتسلحهم بالمهارات والتجارب الرائدة التي تمكنهم من لعب دور أكبر في تحقيق كل الأهداف الاستراتيجية والتنموية لدولة الإمارات، وذلك من خلال توفير بيئة أكاديمية حيوية ومتطورة، وبرامج أكاديمية رائدة، ودبلومات تنفيذية، ومحتوى فريد مبني على التجارب العملية والتطبيق».

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