«أدنوك للتوزيع» تستعرض استراتيجيتها الجديدة للنمو في «يوم المستثمر»

المصدر: أبوظبي – البيان

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انطلقت أمس في أبوظبي فعاليات «يوم المستثمر» الذي تنظمه «أدنوك للتوزيع»، الشركة المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، حيث تم تسليط الضوء على إنجازات الشركة والتعريف بمبادراتها الاستراتيجية للنمو.

ونجحت الشركة في الوفاء بالتزامها السابق بتحقيق أرباح قبل خصم الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء تجاوزتمليار دولار في 2023، وتخطط الآن لزيادة نمو الأرباح قبل خصم الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء في الفترة من 2024 – 2028، في الوقت الذي تعزز فيه مكانتها بقطاعات الطاقة المتعددة وخدمات التنقل وتشغيل متاجر التجزئة. وتعمل الشركة على تعزيز محفظتها من حلول الطاقة منخفضة الكربون التي تشمل الوقود الحيوي وخدمات شحن المركبات الكهربائية ووقود الهيدروجين، لدعم جهود الحد من الانبعاثات الكربونية بقطاع التنقل وتوسعة خيارات قطاع التجزئة لغير الوقود.

وقال المهندس بدر سعيد اللمكي، الرئيس التنفيذي لأدنوك للتوزيع: «تمتلك أدنوك للتوزيع سجلاً حافلاً بالإنجازات وخلق القيمة، وذلك عبر استراتيجيتها للنمو الذكي التي يتم من خلالها الاستفادة من الفرص الجديدة في الأسواق المحلية والدولية. وتمكنا منذ الاكتتاب العام الأولي في أواخر 2017 من مضاعفة عائدات المساهمين. كما شهدت أدنوك للتوزيع عاماً استثنائياً في 2023 حيث حققت أداءً مالياً قوياً وتخطت أرباحها قبل خصم الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء حاجز مليار دولار، بزيادة 33% مقارنة بعام 2018. وتتمتع الشركة بوضع جيد يتيح لها الاستفادة من أسواق الطاقة المتطورة ودخول مرحلة جديدة من النمو».

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