«تيرمينوس» العالمية تفتتح مقرها في مدينة إكسبو دبي

المصدر: دبي - البيان

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افتتحت مجموعة «تيرمينوس انترناشيونال» الصينية؛ المزود العالمي للخدمات الذكية وحلول الذكاء الاصطناعي للأشياء (AIoT)، مقرها رسمياً في دبي، وسيؤدي المقر الرئيس لشركة تيرمينوس الدولية دوراً حيوياً في تطوير حلول الذكاء الاصطناعي للأشياء للصناعات الحضرية مثل التصنيع والنقل والطاقة، والمساعدة على تعزيز التحول الأخضر والرقمي في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط، وستركز شركة تيرمينوس إنترناشيونال، التي تقع في قلب مدينة إكسبو دبي، على تحقيق أهداف الاستدامة والحياد الكربوني عبر الرقمنة الحضرية، وتنمية المواهب المحلية والدولية في مجال الذكاء الاصطناعي للأشياء، وزيادة الاستفادة من ابتكاراتها التكنولوجية ومزاياها البيئية الصناعية للتعاون مع شركاء النظام البيئي من أجل تعزيز بناء مدن المستقبل وتطوير الطاقة النظيفة في الشرق الأوسط والأسواق العالمية.

شهد حفل الافتتاح عبدالله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية والصناعة، وفيكتور آي، المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة تيرمينوس، والدكتور لينغ شاو، رئيس شركة تيرمينوس الدولية وكبير العلماء في مجموعة تيرمينوس، وممثلون عن هيئة الطرق والمواصلات ومجموعة بريد الإمارات وعلي بابا كلاود.

وقدم عبدالله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية والصناعة، تهنئته بمناسبة افتتاح المقر الرئيس لشركة تيرمينوس إنترناشيونال، وأشار إلى أن «أعمال مجموعة تيرمينوس في تطوير التقنيات المتقدمة للمدن الخضراء والمبتكرة تتوافق مع رؤية دولة الإمارات لمستقبل مستدام يعتمد على التكنولوجيا، إذ تولي دولة الإمارات التحول الأخضر وتطوير الاقتصاد الرقمي وصناعة التكنولوجيا الفائقة، أهمية كبيرة وتدرك جيداً أن الشركات ذات الخلفية التكنولوجية الدولية تمثل شركاء مهمين لنا، وتسعى دولة الإمارات جاهدة لتوفير بيئة عالية الجودة وأساس متين لتطوير الأعمال التجارية الدولية، ونأمل أن يدعم المقر الرئيس لشركة تيرمينوس إنترناشيونال ويشارك بعمق في تطوير مدن المستقبل الخضراء والرقمية في دولة الإمارات، ونحن نتطلع إلى العمل مع شركة تيرمينوس لإنشاء الصناعة البيئية الأكثر ابتكاراً وديناميكية وشمولية واستدامة محلياً وعالمياً».

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