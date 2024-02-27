90 متحدثاً و40 جلسة في «إنفستوبيا 2024» غداً

المصدر: أبوظبي - البيان

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تنطلق، غداً، النسخة الثالثة من «إنفستوبيا»، تحت شعار «الاقتصاد الجديد: الاستثمار في قطاعات سريعة النمو»، بمشاركة نخبة من أهم المستثمرين والمسؤولين الحكوميين المحليين والعالميين، ومجموعة من الخبراء وصانعي القرار واللاعبين الاقتصاديين ورواد الأعمال، وبحضور ممثلين عن مبادرة 100 شركة من المستقبل (Future 100)، المبادرة المشتركة بين وزارة الاقتصاد ومكتب التطوير الحكومي.

وتشهد فعاليات إنفستوبيا 2024 استضافة أكثر من 90 متحدثاً ومتحدثة يمثلون كبرى الشركات العالمية وتتضمن أكثر من 40 جلسة حوارية وطاولة مستديرة.

وزراء

ويفتتح أعمال إنفستوبيا 2024، في فندق سانت ريجيس السعديات في العاصمة أبوظبي، معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد رئيس إنفستوبيا، بحضور خلدون المبارك، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمجموعة في شركة مبادلة للاستثمار، و7 وزراء يمثلون عدداً من الدول المشاركة، وشخصيات اقتصادية واستثمارية بارزة أخرى.

وقال عبدالله بن طوق: تواصل «إنفستوبيا» عاماً بعد عام ترسيخ رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة في التحول نحو النموذج الاقتصادي القائم على المعرفة والابتكار والتكنولوجيا، والمساهمة في رسم خريطة جديدة للاستثمار في قطاعات الاقتصاد الجديد باعتبارها قطاعات حيوية تدعم النمو المستدام للاقتصاد العالمي.

مشيراً إلى نجاح «إنفستوبيا» على مدار السنوات الماضية في تعزيز الربط والتواصل بين مجتمعات الأعمال في العديد من دول العالم، ودعم استفادتها من الفرص الاستثمارية بالأسواق الواعدة، وبناء شراكات اقتصادية مستدامة، بما يتماشى مع رؤية «نحن الإمارات 2031»، وبما يسهم في تعزيز مكانة الإمارات كمركز عالمي للاقتصاد الجديد بحلول العقد المقبل.

وأضاف: تركز أجندة أعمال النسخة الثالثة على 3 محاور رئيسية تشمل «المتغيرات الاقتصادية العالمية» و«حركة رؤوس الأموال والأسواق الواعدة» ومبادرة «100 شركة من المستقبل»، حيث سنعمل من خلالها على تشجيع الحكومات والشركات على إعادة توجيه سياساتها الاستثمارية لمواكبة المتغيرات الاقتصادية العالمية الجديدة والاستفادة منها، وتسليط الضوء على الأسواق الواعدة وتحفيز تدفقات رؤوس الأموال نحو قطاعات الاقتصاد الجديد.

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