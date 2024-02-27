مذكرة تفاهم بين الشارقة ومقاطعة جيجو الكورية

المصدر: الشارقة - البيان

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أبرمت الشارقة مذكرة تفاهم مع مقاطعة جيجو المستقلة الخاصة في كوريا الجنوبية، بهدف دعم مساعي الجانبين في النمو والتقدم المشترك، وتعزيز أفق التعاون في مجالات متنوعة، تشمل السياحة والتكنولوجيا والتبادل الثقافي. وقع المذكرة الشيخ فاهم القاسمي، رئيس دائرة العلاقات الحكومية، في الجادة بالشارقة، مع أوه يونغ هان، حاكم المقاطعة.

وقال الشيخ فاهم القاسمي، رئيس دائرة العلاقات الحكومية: «تجسد هذه المذكرة رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في تعزيز الروابط والعلاقات الدولية، وترسيخ الشراكات المجدية والمستدامة مع نظرائنا الدوليين، فمن خلال توحيد جهودنا سنفتح مجالات وفرصاً واسعة لتحقيق المنفعة المتبادلة، ونحن واثقون بأن هذه الشراكة ستؤدي إلى نتائج مثمرة، تتكلل بتعزيز الابتكار والتنمية المستدامة للجانبين».

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