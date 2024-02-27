«تيكوم» تبرم شراكة مع «في إف إس جلوبال» لتسهيل ممارسة الأعمال

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت مجموعة تيكوم توقيع شراكة إستراتيجية مع «في إف إس جلوبال» VFS Global الشركة العالمية المتخصصة في مجال خدمات التعهيد والتكنولوجيا للحكومات والبعثات الدبلوماسية، وذلك لتقديم خدمات إنجاز معاملات التأشيرات وتصديق الوثائق حصراً لعملاء مجموعة تيكوم البالغ عددهم أكثر من 11 ألف عميل من نخبة الشركات العالمية والإقليمية يعمل بها ما يزيد عن 124 ألف موظف متخصص.

وبموجب الشراكة الاستراتيجية بين الطرفين، سيتمكن كافة عملاء مجموعة تيكوم من خلال منصّة axs الرقمية الحائزة على جوائز والتابعة للمجموعة من الوصول إلى أبرز خدمات شركة «في إف إس جلوبال» بكل يسر وسهولة، بما يعزز سهولة مزاولة الأعمال التجارية ويثري التجربة المتميزة للعملاء من قبل منصّة axs التي تتيح إمكانية الوصول أكثر من 200 خدمة حكومية ومؤسسية تحت مظلة واحدة.

وتشمل مجمعات الأعمال الـ10 التابعة لمجموعة تيكوم مدينة دبي للإنترنت ومدينة دبي للإعلام ومدينة دبي للاستديوهات ومدينة دبي للإنتاج ومدينة دبي الأكاديمية العالمية ومجمع دبي للمعرفة ومجمع دبي للعلوم وحي دبي للتصميم ومدينة دبي الصناعية.

حضر توقيع اتفاقية الشراكة الإستراتيجية كلّ من أحمد المهيري، النائب الأول لرئيس مجموعة تيكوم – خدمات الأعمال، وبراناف سينها، رئيس خدمات الجوازات والمصادقة والتدقيق وخدمات المواطنين لدى شركة «في إف إس جلوبال»، بالإضافة إلى نخبة من المسؤولين رفيعي المستوى وكبار الشخصيات.

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